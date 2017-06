En marcha las obras para estabilizar la ladera del Peine del Viento Dos operarios trabajan ayer en la ladera. / MICHELENA Los trabajos de desbroce, que es la primera fase, han comenzado esta semana y está previsto que se extiendan un mes IGNACIO VILLAMERIEL san sebastián. Jueves, 29 junio 2017, 08:14

Los trabajos para intentar lograr la estabilización definitiva de la ladera del Peine del Viento ya están en marcha. Desde el pasado lunes dos operarios de la empresa Teusa comenzaron con la primera fase de las obras, cuyo plazo total de ejecución se estima en un mes aproximadamente.

El primer paso de los mismos consiste en desbrozar completamente la ladera «que tenía bastantes hierbas creciendo en ella», tal y como apunta Richard, uno de los trabajadores. «Desde el inicio de la semana hemos retirado cuatro grandes sacos de hierba y tierra». Sin embargo, deben tener especial cuidado al realizar esta operación porque «hay algunas rocas grandes que están de mírame y no me toques, por lo que no podemos quitar mucha tierra, ya que las piedras quedarían sueltas y se desprenderían. Ya nos ha pasado con alguna, de hecho», comentan los operarios.

Una vez que el Ayuntamiento dé el visto bueno a la retirada de hierbas que se está llevando a cabo, el siguiente paso será «aplicar un biocida para matar las raíces que hemos ido quitando». Tras esto, «se aplicará un silicato de aluminio para limpiar perfectamente las piedras» que, libres ya de raíces, tierra y hierbajos, serán rociadas por fin con el «consolidante» seleccionado para intentar frenar los desprendimientos que llevaron al consistorio a acotar una zona de seguridad que evite posibles accidentes.

Un espray consolidante

La intervención se realizará primeramente en una superficie cercana a los 50 metros cuadrados. Si el resultado es positivo, como se espera, se extenderá a los 1.000 metros cuadrados restantes de acantilado. La actuación plantea la posibilidad de llevar a cabo la rehabilitación de la roca como si de un edificio de piedra natural se tratara. «Hemos aplicado este consolidante en multitud de edificios y esperamos que también funcione en este caso», afirman los trabajadores de la empresa.

El producto que se aplicará es una especie de espray incoloro que hay que rociar en las rocas y esperar para ver los resultados. Se plantea inicialmente dejar pasar entre cuatro y seis meses para poder valorar correctamente los resultados de la aplicación del producto.