Malestar en los guardias interinos al asumir Arkaute la selección de personal Los interinos suponen el 19% de la plantilla de la Guardia Municipal. El 36% de los agentes de la Policía Municipal firman un escrito de protesta y los sindicatos critican la medida que el gobierno local lleva para su aprobación al Pleno AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 17 mayo 2018, 09:06

La decisión de externalizar a la Academia de Policía de Arkaute (Álava) los procesos de selección de agentes de Policía Local del Ayuntamiento han provocado un importante revuelo en la Guardia Municipal, sobre todo en los interinos cuya experiencia laboral en las calles donostiarras contará bastante menos que en las ofertas públicas de empleo que convocada hasta ahora la administración municipal. El gobierno local llevará esta encomienda de gestión al Pleno de este mes. Al menos, 137 guardias municipales, el 36,3% de la plantilla, han firmado un escrito en el que critican la decisión, que no es vista con buenos ojos por los sindicatos.

El Ayuntamiento donostiarra ha tomado la decisión, como otros muchos municipios, de dejar en manos de la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute la gestión de los procesos de selección de los agentes que ingresan con plaza en la Guardia Municipal. Estas tareas, la formación y la selección, eran efectuadas hasta ahora por la Policía Local y la Administración municipal mediante las preceptivas Ofertas Públicas de Empleo (OPE). En la actualidad la Policía Local cuenta con una plantilla de 377 agentes de los que 73, el 19,3%, son interinos. Muchos de ellos llevan años trabajando en el cuerpo sin ocupar la plaza de funcionario. En las OPE se valoraba la experiencia del aspirante (hasta 8 años), el conocimiento del callejero, de las ordenanzas municipales, unos factores que no serán tenidos en cuenta a partir de ahora, según explican los sindicatos, lo que perjudicará las aspiraciones de los interinos de ser funcionarios de la Guardia Municipal de su ciudad.

Razones de «eficacia»

La encomienda a Arkaute de los procesos de selección de los agentes se recoge en un dictamen aprobado por el gobierno municipal que será votado en el Pleno del día 24. En este texto se explica, como también lo hizo el lunes en comisión el concejal de Presidencia, Juanra Viles, que la decisión ha sido solicitada «encarecidamente» por la dirección de la Guardia Municipal, avalada por el concejal de Seguridad e informada favorablemente por la Dirección de Personal del Ayuntamiento. El dictamen indica que Arkaute colabora ya en los procesos de selección de los aspirantes a guardias municipales, por ejemplo con las pruebas psicotécnicas y la realización de cursos de formación, y fundamenta la decisión en «razones de eficacia, correcta financiación y gestión de las convocatorias».

Los sindicatos, con diferentes matices -algunos como Erne no se oponen a una formación unificada en Arkaute si a los interinos se les da oportunidad de quedarse en sus municipios- creen que la medida no ayuda a la «estabilización y consolidación de los trabajadores interinos en sus respectivos ayuntamientos». 137 guardias municipales han firmado un escrito en el que se muestran «en completo desacuerdo» con la medida y piden que la selección del personal se siga realizando desde el Ayuntamiento. Como argumento indican que si las futuras convocatorias se hacen en Arkaute «es probable que no se tenga en cuenta o en mucha menor medida» los años trabajados; «no se exigirá conocimientos sobre el callejero o las ordenanzas municipales»; y se despreciará «la cercanía y conocimientos que ofrecen ahora mismo los actuales agentes interinos», que llevan «años trabajando, conocen al ciudadano y éste les conoce a ellos y son conocidos por la Jefatura y los mandos».