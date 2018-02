Una lluvia de color y diversión Los más de 2.000 integrantes de las comparsas serán los protagonistas en el desfile de hoy. La diosa Momo se ha hecho este mediodía con el poder para dominar la ciudad e instaurar en ella un gobierno con el buen humor como ley fundamental DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN Sábado, 10 febrero 2018, 19:52

Porque, efectivamente, el plato fuerte de los carnavales arrancará a las 17.01 horas de hoy con el concurso de comparsas y carrozas. En total, 26 compañías, con 2.142 integrantes mostrarán las coreografías que llevan meses ensayando, así como los disfraces y temáticas que han elegido. Lo harán con salida desde el Boulevard, siguiendo por Hernani, Avda. Libertad, Urbieta, Prim, Bergara, Idiakez, Plaza Gipuzkoa y Legazpi, para acabar nuevamente en el Boulevard. Las previsiones de Aemet -Agencia Estatal de Meteorología- anuncian la presencia de lluvias que caerán sobre todo por la mañana. Si se cumplen las predicciones, el desfile de la tarde podrá celebrarse con poca presencia de agua.

Gráfico. Recorrido del Desfile del Carnaval donostiarra.

Además de alegrar a los congregados, el objetivo de todas las comparsas será convencer al jurado de que son merecedoras de ser las ganadoras del concurso. Para valorar y premiar a la mejor comparsa se tendrán en cuenta diferentes aspectos como la originalidad, la relación de la música con el tema elegido y las coreografías de los bailes. Asimismo, suman puntos la uniformidad, la originalidad, el colorido y la confección del vestuario. Por supuesto, también cuenta la animación de la comparsa al público y la respuesta que tenga éste. Y, como no, la espectacularidad y detalles de la carroza.

Pero esta no es la única actividad destacada de la jornada de hoy. A las 11.31 horas han sido muchos los que han acudido a Las Mañanitas con la diosa Momo.

Tras despertarla, esta ha realizado desde uno de los balcones del hotel una salutación popular y ha arrancado un pasacalles carnavalero acompañado de la txaranga de los Pasai. Así, han llegado al Ayuntamiento, donde la diosa se ha hecho con el poder para dominar la ciudad e instaurar en ella un gobierno con el buen humor como ley fundamental.

Galería. La diosa Momo se hace con el gobierno de la ciudad. / Arizmendi

Asimismo, a las 19.01 horas darán comienzo, en distintos puntos de la ciudad, los desfiles de las comparsas históricas del carnaval donostiarra. En la Parte Vieja empezará en la plaza Zuloaga la de Jardineros, mientras que a las 19.31 le llegará el turno a la comparsa de Percebes junto a la Unión Artesana. También a esa hora la tamborrada Jolastokieta y la comparsa de caldereros de Amara arrancarán su desfile, desde el Kursaal y la plaza Ramón Labayen respectivamente. La comparsa de Gallos empezará a las 20.01 horas en la plaza Gipuzkoa con la txaranga Deiadar.

Y desde las 20.01 hasta las 23.01 la fiesta continúa para los más jóvenes en la Bretxa y resto de la Parte Vieja con música de DJ, fotomatón, juegos y regalos.

Programa para hoy 11.01. A las mañanitas. Pasacalles-carnavalero con la txaranga Los Pasai desde la pz. Zuloaga hasta el Hotel de Londres. ¿Traerás pijama o te atreverás con el camisón?. 11.31. Mañanitas a la diosa Momo. Salutación coral popular, en el Pº de la Concha (Hotel de Londres). 12.01. Todos con la diosa Momo al Ayuntamiento. Pasacalles con la txaranga Los Pasai por el Pº de la Concha. 12.01. Comparsa de Inude eta Arzainak de la mano de Antiguotarra Dantza Taldea. Recorrido por el Antiguo desde la plaza Alfonso XIII hasta Escolta Real, Nuestra Señora de Aránzazu y el frontón. 12.01. Herridantza Konpartsa por Parte Vieja y Boulevard. 12.01. Tangueros en el quiosco del Boulevard de la mano de A.G.A.T.A (Asociación Gipuzkoana de Amigos del Tango Argentino). 12.16. Traspaso de poderes a la diosa Momo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 12.31. 'Intxixu'. Carnaval vasco de la mano de Gero Axular Dantza Taldea. 16.01. Taller de maquillaje de fantasía en el haurtxoko de El Antiguo (euskara). 16.31. Jugando en familia en los haurtxokos de Aiete -¡Convirtiéndonos en Zanpanzar!- y Martutene -¡Crea tu disfraz!- (euskara). 16.31. Jugando en familia en los haurtxokos de Amara -fiesta y concurso de disfraces-, Bidebieta -máscaras venecianas-, Egia -taller de caretas- e Intxaurrondo -maquillaje personalizado- (euskara). 17.01. Desfile de carnaval. Concurso de comparsas y carrozas. Circuito: Boulevard, Hernani, Avda. de la Libertad, Urbieta, Prim, Bergara, Idiaquez, pz. Gipuzkoa, Legazpi, Boulevard. 17.46. Salida de la comparsa Los Bebés de la Bulla. Recorrido: Aldamar, Euskal Herria, Aldamar, Brecha, pz. Sarriegi, Narrika, Esterlines, San Jerónimo, Embeltran, Mayor, Ijentea, Mayor, 31 de agosto, Narrika, Fermín Calbetón, Aldamar, San Vicente. 19.01. Comparsa de Jardineros de la mano de Eskola acompañados de la banda Illumbe. Recorrido desde plaza Zuloaga hasta plaza de la Constitución. 19.01. Comparsa de Percebes de la mano de la Unión Artesana acompañados por la txaranga Gauerdi. Recorrido desde Euskal Herria hasta plaza de la Constitución. 19.31. Tamborrada Jolastokieta acompañados por la txaranga Los Pasai Recorrido desde el Kursaal hasta la plaza de la Constitución. 19.31. Comparsa de Caldereros de Amara acompañados por la txaranga. The Joselontxo's. Recorridesde Ramón Labayen hasta la plaza de la Constitución. 20.01. Comparsa de Gallos de la mano de Gaztedi acompañados por la txaranga Deiadar. Recorrido desde plaza Gipuzkoa hasta plaza de la Constitución. 20.01-23.01. ¡Festan Blai en carnaval con LarruSketch! en la Bretxa. Dj, fotomatón, juegos y regalos. 20.01-21.31. ¡El circo ha llegado a la ciudad! Dj itinerante por las calles de la Parte Vieja. Música y animación. 21.31-23.01. ¡Unete al circo en la Consti! En la pz. Constitución. Ocupad el espacio y mostradnos vuestras parodias, bailes...¡Coged turno y participad!. Venimos cargados de regalos.. 22.01. Batucada Taupada por la Parte Vieja.

Galería. Los Carnavales lucen en con disfraces tradicionales y modernos. / Arizmendi

El coche, mejor en casa

La recomendación para disfrutar del carnaval donostiarra es acercarse al centro en transporte público y dejar el coche en casa. Tanto hoy como mañana el Boulevard estará cortado de 15.30 a 21.00 horas, aproximadamente, durante los desfiles de comparsas y carrozas.

La calle Easo tendrá doble sentido de circulación entre San Martín y Centenario, para facilitar la entrada al centro de la ciudad a las líneas que sirven los barrios y poblaciones situados al sur. No se permitirá el acceso a la calle Easo desde Amara a vehículos particulares. También se cambiará el sentido Okendo.

Por su parte, hoy por la noche se prolongarán los servicios Búho de Dbus a los barrios una hora más de lo habitual, por lo que finalizarán a las cinco de la mañana.

Los niños, protagonistas del Viernes Flaclo

Las caras de muchos niños ayer por la mañana decían que el Viernes Flaco es un buen día para ir al cole. Llevaban grandes sonrisas dibujadas en sus rostros, que a su vez iban pintados o cubiertos por una máscara. En la cabeza portaban curiosas pelucas o sombreros. Y en el cuerpo, sobre varias capas de ropa -que sigue haciendo un frío que pela-, vestían los disfraces que por un día les convertían en Superman, soldado imperial, Capitán América, policía, prisionero o en cowboy. Y eso sólo fue el comienzo de una intensa jornada festiva a la que, según fueron pasando las horas, se sumaron los más mayores. La lluvia fue un indeseado e incómodo acompañante al que los más fiesteros hicieron frente con alegría y buen humor. Lo importante es el espíritu. ¡Qué viva el carnaval!

El pistoletazo de salida lo dieron el Jueves Gordo las comparsas en Illunbe. Allí estuvieron bailando hasta bien pasadas las once de la noche. La diosa Momo se acostó tarde. La ciudad es suya y el sueño no es excusa para desaprovechar las horas durmiendo, para eso tiene el resto del año. Ayer, puntual a su cita, Amaia Díez y su séquito, compuesto por Ione Díez, Jorge Pérez Y Rosi García, recorrieron por la mañana las residencias de ancianos y centros hospitalarios de la ciudad para hacer partícipes de la fiesta a aquellos que no pueden vivirla en las calles.

Por su parte, los haurtxokos y los gaztelekus de los distintos barrios fueron los encargados de continuar con las actividades de la jornada, ofreciendo a los más pequeños y jóvenes diferentes talleres de confección de disfraces, máscaras y de maquillaje para carnaval.

Los que buscaban marcha y diversión lo encontraron a partir de la tarde. El fin de semana ya era saboreado por más de uno, lo cual elevó los ánimos y ayudó a sacar el lado más gamberro de los donostiarras. Lo demostraron en la Parte Vieja todos aquellos que no faltaron a la clásica cita con Los Bebés de la Bulla. Su presidente, Manolo García, todavía conservaba algo del poder carnavalero que ostentó el año pasado como diosa Momo y así se lo hizo sentir a las personas que, pese a la lluvia, acompañaron su txaranga por el centro.

Por su parte, la Momo de este 2018 emprendió a las 18.31 su tradicional kalejira desde el hotel Londres, acompañada de la txaranga The Joselontxo's. Tras recorrer varios puntos del centro junto a sus fieles, Momo y compañía recalaron junto al Koldo Mitxelena en la calle Urdaneta. Allí, cerca de 700 bailarines les esperaban para hacer una pequeña demostración de lo que va a ser la fiesta de las comparsas que esta tarde y mañana animarán el centro de la ciudad.