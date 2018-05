Una Liga donde ganar no es lo prioritario Martes, 15 mayo 2018, 08:38

Como decíamos al principio de esta información, la temporada del Termas Bera Bera no ha sido nada fácil. Dos triunfos y siete derrotas dan buena fe de ello. La Única es una de las veteranas de la categoría y la actual campeona del título de Liga. Choca así con los intereses de clubes como el Bera Bera, que se encuentra en fase de crecimiento. Pérez asegura que para estos equipos con un mayor recorrido no supone ningún problema medirse contra conjuntos que están empezando, sino todo lo contrario. «Ha sido realmente duro enfrentarse a equipos como La Única. Nosotras estamos aprendiendo y ellas tienen muchos kilómetros ya en sus piernas. Ha habido cierto consenso en que lo que nos convenía a todos no es ganar de paliza a otro equipo sino que el rugby femenino vaya creciendo poco a poco y haya cierta competitividad. La primera vuelta del campeonato la dimos un poco por pérdida, puesto que los equipos más top luchan por conseguir tres plazas para el ascenso. La segunda la afrontamos con mucha más esperanza. Quedábamos menos equipos en nuestra categoría y de un nivel mucho más parejo. Pero lo cierto es que no estuvimos finas y terminamos de mitad de tabla para abajo. Seguro que el año que viene será mucho mejor y tendremos a más jugadores en nuestra plantilla. Ese es uno de los objetivos de cara a la siguiente temporada, tener nuestro roster al completo para tener más oportunidades en Liga».