Intenta cobrar un cheque falsificado de más de 50.000 euros en una sucursal bancaria de San Sebastián Agentes de la Ertzaintza detuvieron el lunes a un varón por un delito de estafa y falsedad documental DV Martes, 12 junio 2018, 13:10

Este lunes al mediodía, un varón entró en una sucursal bancaria de la capital guipuzcoana y presentó un talón por un valor de 51.714,53 euros. Los empleados de la sucursal para verificar el cheque contactaron con la empresa de Avila que lo había emitido. Desde allí les confirmaron que habían emitido un pagaré con esa numeración a favor de una empresa catalana, no de un particular, y por un montante de 1714,58 euros. Asimismo se pudo confirmar que la empresa destinataria del cheque no lo había recibido.

Ante esta situación se solicitó presencia policial policial para aclarar la situación. El sospechoso ofreció a los ertzainas que acudieron al lugar una explicación poco fiable de cómo había obtenido el cheque, que por otro lado mostraba signos de que había sido alterado. Estas circunstancias motivaron que este hombre fuese detenido por un delito de estafa y falsedad documental.

El arrestado, de 42 años y con antecedentes policiales, ha sido puesto ese martes por la mañana a disposición judicial.