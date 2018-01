BM inaugura el miércoles su nuevo modelo de tienda en la estación de autobuses

BM inaugurará el próximo miércoles un nuevo tipo de supermercado en la estación de autobuses de Atotxa. Se tratará del primer 'BM Rapid', un establecimiento estrechamente vinculado al tipo de cliente de la intermodal, con un amplio horario comercial y sin secciones atendidas, pero que ofrecerá servicio a cualquier persona que pase por el lugar.

El grupo Uvesco, al que pertenece BM, ultima estos días las obras para que todo esté a punto el día 17. La tienda, ubicada en el entresuelo de la estación de autobuses (a la altura del pasadizo de Egia), tiene 421 m2, de los que 318 m2 serán para la sala de exposición y venta al público. Se trata de un establecimiento del tipo 'take away', sin personal atendiendo en las secciones. La tienda, según explicaron responsables de la empresa, ofrecerá a los clientes nuevas referencias, distintas a las habituales de los supermercados BM, por las características concretas de este espacio. El establecimiento estará directamente vinculado a la clientela que use la estación de autobuses y, por tanto, venderá sobre todo «ensaladas preparadas, bocadillos o fruta cortada», productos que se separan del «surtido tipo de nuestras tiendas».

El supermercado será «un espacio comercial de conveniencia vinculado a la Estación de Autobuses de Donostia, auxiliar y complementario a la misma», explica la empresa. «No es un formato comercial común, es decir un supermercado al uso, sino que se trata de un formato comercial de dimensiones muy reducidas» en el que las compras de los consumidores «se caracterizarán por la agilidad».

Abierto de 8.00 a 22.00 h

Nueve personas trabajarán en el nuevo local, que tendrá un amplio horario comercial. La tienda abrirá entre semana de 08.00 a 22.00 horas, y los domingos y festivos de 09.00 a 15.00 horas. No estará abierta todos los días del año, pero casi. El primer día que cerrará será el día 20, festividad de San Sebastián.

Uvesco explica que aunque la clientela principal será la que use la estación de autobuses es evidente que captarán público de paso entre Egia y el Centro. En el caso de que alguien quiera acudir con su vehículo para comprar «existen dos plantas soterradas de parking con 380 plazas que podrían ser utilizadas por estos consumidores».

Las obras de adecuación del local tienen un presupuesto de 430.264 euros (IVA incluido).