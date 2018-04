«Nos gusta lo que hacen los ilustradores vascos. Y también los nazaríes»

El miércoles 18 (quizás fuera el jueves 19) el proyecto, sueño y tienda de un trío de amigos provenientes de mundos diversos y paralelos pero que acaban juntándose como son publicidad, diseño y/o arte cumplió dos años. Hablamos de Enea, la boutique situada entre los pasteles y helados de Argitan y los pintxos y zumos de Santana. Una boutique llena de camisetas creadas, ilustradas, por un puñado de selectos artistas más o menos locales. Charlamos la tarde que la Real le metió tres goles al Atlético de Madrid.

- ¡3-0! Pasadme una de esas camisetas de Blami, la que tiene el escudo de la Real pero resulta que el balón se ha convertido en el primer emoticón de la historia, el amarillo y sonriente 'smiley'.

- ¿Sabes que es uno de los diseños preferidos por los turistas japoneses? Debe de ser porque tiene un toque manga. Arrasa entre ellos. Por cierto, los viajeros del Sol Naciente pasan muchos minutos mirando, tocando, observando todas las camisetas. Pueden tirarse tres cuartos de hora en la tienda.

- Una tienda donde la marca importa mucho menos que quien ha realizado el dibujo. Aquí, quien ilumina la prenda es el rey. O la reina. Porque tenemos dos grandes ilustradoras en nuestros boxes: Elena Odriozola (Manzana de Oro de la Bienal de Ilustración de Bratislava) y Susana Zaldívar, profesora de color en la Escuela Superior de Diseño de Kunsthal.

- Desde el primer momento intentamos hacer en Enea lo contrario de lo que hacen las grandes firmas, las grandes empresas. De textil, automóviles o perfumes. Fuera de Reina Regente 7, lo importante parece ser el cocodrilo, el 'cavalino rampante', el león o la etiqueta verde de una botella de cerveza. Nunca sabemos quién creó ese perfume, quién dirigió el último anuncio de YSL. Nosotros ponemos el acento en quienes ilustran, fotografían, dibujan o pintan las camisetas.

- Todos y todas 'Selected Basque Artists'. Tal como se lee en el catálogo de mano que todo comprador se lleva junto a su prenda.

- Repetimos lo que venimos diciendo: máxima relevancia al autor. Y si entregamos ese catálogo es para que el cliente profundice, si quiere, en la obra del artista que dentro de nada va llevar puesta.

- Tenemos desde gente que ha publicado en The Washington Post hasta exploradores de nuestros paisajes cotidianos como José Javier Serrano ('Yosigo').

- Buscábamos reinventar la camiseta souvenir. Donostia, sí. Pero no la Isla. O si es la Isla, que sea vista con otros ojos. Euskadi, sí. Pero con una reinterpretación del frontón. O de la ikurriña que en nuestras prendas se convierte en un asterisco. ¿Pintxos? Por supuesto, pero si se lo pides a Javier Aramburu, el grafista de portadas de discos míticos (Los Planetas, La Buena Vida...) puede que, en pura lógica, te dibuje a Gilda, a la Hayworth, bailando 'Put the blame on me' con una gilda entre las manos en vez del guante. No buscamos 'planchar' en nuestro algodón orgánico trabajado en Bangladesh con todos los certificados de Empleo Digno las imágenes más tópicas de esta tierra. Queríamos un punto burlón y siempre, una autoría.

Mikel y los demás Casal, Blami, Zaldívar el plantel de ilustradores reunidos en Enea se enriquecerá en nada con los diseños de Mikel Casal, cuyo gato jugará, malandro, con el ratón dibujado por Elena Odriozola. Aramburu (Javier) prepara para verano la ilustración de un juego lingüístico muy de aquí: 'Vespa/Neska'.

- ¿Por qué mencionamos a los creadores nazaríes en el titular?

- ¡Abrimos tienda en Granada!

- ¿En serio? ¿Dónde?

- En la calle Zacatín.

- Impresionante. En árabe significa 'mercado de la ropa'. En uno de sus extremos está la plaza de Bib-Rambla. ¿Por qué bajáis tan abajo?

- Es verdad, podríamos haber abierto otra Enea en Bilbao. Pero queríamos explorar nuevos territorios y situarnos en una ciudad lejana pero que se pareciera en algo a Donostia.

- ¿Y cuáles son las similitudes entre esta San Sebastián con tres montes y tres playas y la del Sacromonte a los pies de Sierra Nevada?

- El tamaño. La fuerza de sus raíces. El turismo. Y además, la fuerza de la creación local. Queríamos descubrir nuevos 'selected artists'. Esta vez, 'Andalusian Selected Artists'.

- ¿Los habéis encontrado ya?

- A puñados. Ya hemos establecido contacto con Marta Zafra. Nos gusta su uso de los colores y la figura. Ella nos ha propuesto jugar maliciosamente con la idea del gazpacho... Con Manu Callejón, muy interesado en aplicar las nuevas tecnologías a la ilustración. Con Asís Percales. Con un colectivo de nombre increíble: Amazing Monkeys.

- ¡Los asombrosos monos!

- Investigan alrededor de la ilustración 3D y en su web se lee 'making images from Granada/Andalusia'.

- Toda una declaración de principios, ciertamente.

- Nos apetece darles a todos vía libre para, repetimos, que reinterpreten los iconos y la realidad de sus entornos. Nos ha sorprendido lo fácil que nos ha sido acercarnos y que aceptaran. En cuanto han visto cómo funcionaba Enea aquí arriba se han lanzado a tumba abierta. Nos acordábamos de nuestros principios, que fueron llamar a todos los artistas de nuestro catálogo a 'puerta fría', solo con unas pocas pistas, contándoles un sueño, una idea. Hoy hay planes hasta para que los de abajo suban y los de arriba bajen a jugar con la imaginería de cada mundo. Aramburu ya ha planteado una camiseta con una granada en negros y oros...

- ¿En el Zacatín nos llamaremos también Enea?

- Sí. Por lo que tiene de inclusivo. Significa que es de alguien y es de todos 'Marta-enea' 'Lanzagorta-enea', 'Monkeys-enea', 'Casal-enea'...