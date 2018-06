«'Gravelaine' se tiró de lejos para no derribar y fuimos campeonas» Entrenando para ser la mejor en el salto 7. Vertical. Rojo plateado. Para saltarlo perfecto hay que atarse al centro y llevar altos los hombros. Nora Barea Lazkano. La amazona, la yegua anglo árabe francesa y seis saltos por dos | BEGOÑA DEL TESO Domingo, 10 junio 2018, 09:50

Hace justo una semana, un domingo como hoy 'Gravelaine' y Nora Barea Lazkano se proclamaron en las pistas de la Hípica Listorreta Campeonas de Gipuzkoa en la modalidad de salto. ¿Altura? Un metro. No fue un triunfo fácil pues tenían una rival portentosa, Lua Onraita Ezquerra y su no menos magnífica 'Polka'. Pero Nora y 'Gravelaine' hicieron, sin ninguna penalización ni derribo, mejor tiempo. Nora es alumna del Colegio Alemán San Alberto Magno. Y de un caballista, entrenador y propietario de caballos bien interesante, Unai Aranzadi. A Nora le gusta el Ferrari Portofino y tiene muy claro lo que quiere ser de mayor: ingeniera de automoción.

- Cuéntanos más cosas de ella.

- ¿De 'Gravelaine'?

- Sí.

- Es una yegua castaña anglo árabe francesa de 12 años de edad y metro 68 de alzada. Segura, elegante y noble. Yo temía que pudiera asustarse en la pista de Liskorreta porque era un terreno que no conocía pero antes de empezar la prueba dimos una vuelta para acostumbrarnos al recorrido y enseguida se hizo con él. De hecho, hubo un momento en competición que me perdonó un error. Ella lo enmendó, se tiró sobre el obstáculo desde lejos para no derribarlo y pasamos. A pesar de que yo lo había tomado 'colgándome' demasiado.

- No te quites méritos. Sois un equipo: amazona y yegua. Yegua y amazona. Contra gente y caballos de mucha prestancia.

- No, claro. Yo también monté bien. Y la conduje bien pero es cierto que ese obstáculo lo salvó ella. Perdonándome el error. Aunque, eso sí, sentí que me decía que uno y no más. El siguiente fallo no me lo perdonaría. Ni lo salvaría por mí.

- Entendido. Eran seis saltos, ¿no?

- Sí pero había que hacer el recorrido dos veces así que en realidad fueron doce.

- Hubo que hacer un desempate.

- Sí, con Lua. Habíamos quedado igualadas. Sin ningún derribo. En la segunda fase contaba también el tiempo así que sabía que 'Gravelaine' y yo teníamos que arriesgar a tope. Había que ir bien y rápido.

- Explícame qué significa arriesgar al máximo en doce obstáculos para rematar el recorrido sin penalizar y arañar segundos al crono y a tu gran rival y su montura.

- Pues eso, ir cerrando el recorrido, recortando trayecto entre salto y salto para no alargarlo en el tiempo. Coger velocidad. Llevar bien a la yegua. Se dice tenerla 'bien armada' en los momentos más importantes. Riendas. Hombros. Manos. Transmitirle en todo momento seguridad. La yegua no debe notar que dudas, que estás nerviosa. Pudiera pasar que a ella le despistasen las flores que hay bajo el salto vertical rosa pero tú tienes que hacerla entender, que sienta que no pasa nada.

- ¡Guau!, ¡Qué intenso! ¿Disfrutaste o estabas tan concentrada que solo te centrabas en ella y en el recorrido?

- No, no. Para nada. Disfruto compitiendo. Me gusta la competición. Me gusta sentir toda esa adrenalina. Claro que estaba concentrada pero oía perfectamente a Unai dándome instrucciones y a mis padres y amigos animándome. Obstáculo a obstáculo me iba ilusionando más y más. Y cuando vi que había sido más rápida que Lua y yo era campeona, me sentí súper feliz.

- 'Gravelaine' no conocía Liskorreta; tú sí. Allí empezaste a montar a caballo. A los cinco años. Ahora tienes 14, cumplirás 15 en julio y has acabado tercero de la ESO. ¿Recuerdas tu primer caballo?

- Claro, 'Moro', 'Morito'. Era negro. Un animal muy noble. Empecé porque los padres de una amiga tenían caballos y quise probar. Sí. Fue en Liskorreta. Luego estuve en Miracampos. ahí empecé a saltar ¿Un caballo de entonces? 'Bouda'. Tuve una mala caída. Me asusté. Lo dejé un tiempo pero...

- Lo sé... quien ha trotado, galopado, saltado no puede olvidar esa sensación de plenitud, riesgo, placer. Así que pediste a tus padres, Ramón e Ibone, volver a montar.

- Ya en la Hípica de Loyola. Con Unai de profesor. Y 'Gravelaine' de montura. Los lunes no hay clases. Martes y jueves son días de doma. Miércoles, viernes, sábado y domingo, saltos.

- Pero tú no haces doma...

- Doma clásica, no. Ni española. Ni vaquera ni la que se ve en la tele de los caballos andaluces pero sí tengo clases de esa doma que sirve para saber llevar al caballo, para hacerlo a ti, para mejorar los dos juntos. Son clases muy de táctica, de entreno.

- ¿Cómo celebrasteis 'Gravelaine' y tú el triunfo?

- Nos fuimos a dar una vuelta tranquila por Liskorreta. Para descargar (las dos) la emoción, los nervios, la ilusión. La duché bien. La cepillé. Volvimos a Loyola. Ella en su camión. Allí le volví a limpiar las manos y los pies. Mañana descansará.

- ¿Qué te gusta del Ferrari Portofino?

- Su elegancia. Su sonido. Su motor.

- ¿Serás ingeniera de automoción?

- Sí.