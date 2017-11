Goia pide a Itxaso que «aporte» al Miramar si no quiere un hotel La parte del Palacio Miramar más cercana a Miraconcha se podría destinar para uso hotelero. / USOZ El alcalde de San Sebastián ha recalcado que la propuesta de destinar parte del palacio a un hotel ha partido de la dirección del Kursaal, a quien se requirió su opinión por ser especialistas en la explotación de equipamientos EFE Jueves, 30 noviembre 2017, 14:33

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha preguntado este jueves al diputado de Cultura y Turismo, Denis Itxaso, "cuánto va a aportar al déficit del Palacio Miramar" para que no sea necesario dedicar una de sus alas a alojamientos.

Goia ha explicado, en una rueda de prensa, que la propuesta de destinar parte del palacio a un hotel ha partido de la dirección del Kursaal, a quien se requirió su opinión por ser especialistas en la explotación de equipamientos que se dedica a organizar eventos y congresos. La premisa de la pregunta era, según Goia, la intención de que el Palacio Miramar, deficitario desde que Musikene lo abandonó, se destine principalmente a acoger congresos y eventos y que además sea rentable.

La dirección del Kursaal considera que el Palacio podría ser viable si, como elementos "añadidos" a su función principal, se habilita un ala para alojamiento y se instala una parte para restauración que sirviera al público en general y a los clientes del hotel. Se trata de aprovechar espacios del mismo modo que el Kursaal obtiene ingresos del aparcamiento, las tiendas, las oficinas y el restaurante que alberga en su edificio.

El diputado de Cultura y Turismo, Denis Itxaso, rechazó ayer esta opción, al opinar que "con las más de 2.000 plazas hoteleras nuevas que van a emerger en el entorno de San Sebastián en los próximos años, nada justifica que se emplee un patrimonio público para construir un nuevo hotel, menos aún si se tiene en cuenta el entorno patrimonial protegido en el que está ubicado".

Goia ha respondido que si Itxaso no quiere tener un alojamiento en una de las alas del Miramar, "le parece bien". "La pregunta que me vas a tener que responder es cuánto vas a aportar al déficit del Palacio de Miramar para que no tengamos que hacer eso", ha apostillado. Ha añadido que "no está descartado" que el Gobierno Vasco vuelva al consorcio del Palacio Miramar, a través de la Consejería de Turismo, tal y como reclamó el Ayuntamiento.

Por su parte, el PP de San Sebastián ha criticado que se haya pedido al Kursaal que realice un estudio sobre los posibles usos del Palacio Miramar cuando hay dos partidas presupuestarias pactadas para lleva a cabo dichos estudios, lo que implica que el Gobierno municipal ha "incumplido el acuerdo político" alcanzado en San Sebastián.