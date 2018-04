Goia y Gasco se felicitan por el aval al Ayuntamiento A.M. Miércoles, 11 abril 2018, 07:12

El alcalde, Eneko Goia (PNV), y el primer teniente de alcalde, Ernesto Gasco (PSE), valoraron de forma muy positiva la sentencia. «Es un fallo importante por la cuantía que nos reclamaban y por la seguridad jurídica que supone», explicó el regidor. Goia apuntó que la sentencia determina que el Ayuntamiento no solo no ha perjudicado al titular de la parcela sino que le ha permitido con el planeamiento ampliar los usos (en la actualidad hay un hostel y una actividad hostelera) y la edificabilidad que tenía como convento e iglesia. El gobierno municipal ha tomado nota de que la sentencia asume argumentos de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA) al valorar que el Ayuntamiento «no impone a la propiedad un uso no rentable», como hubiera ocurrido si solo se pudiera utilizar como convento e iglesia, y recuerda que algo parecido pudiera haber pasado con el Bellas Artes «si hubiéramos restringido su uso al de cinematógrafo como algunos defendían», cuando, según recoge el informe de la COJUA citado por la sentencia, «la explotación de una sala comercial de cine en el centro de la ciudad resulta antieconómica».

Gasco se felicitó por «el aval» que supone la sentencia para la administración y para «la defensa de los intereses públicos frente a los privados», y consideró que revaloriza la posición del PSE respecto al Bellas Artes de «dialogar, pero dentro de la ley y no a cualquier precio».