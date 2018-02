El gobierno PNV-PSE desestima la gran mayoría de las 130 alegaciones a la ordenanza de pisos turísticos en Donostia Sólo ha admitido algunos cambios técnicos, por lo que lo remitirá, para su aprobación definitiva, al pleno del próximo día 22 EFE San Sebastián Martes, 6 febrero 2018, 15:22

El gobierno PNV-PSE de San Sebastián ha desestimado este martes la gran mayoría de las cerca de 130 alegaciones presentadas al documento inicial de la ordenanza reguladora de pisos turísticos y ha aceptado sólo algunos cambios técnicos, por lo que lo remitirá, para su aprobación definitiva, al pleno del próximo día 22.

El teniente de alcalde donostiarra, el socialista Ernesto Gasco, ha anunciado este acuerdo de la Junta de Gobierno Local, que ha presidido en ausencia del primer edil, Eneko Goia, en una rueda de prensa en la que también ha informado de que durante 2017 el Ayuntamiento denegó 86 solicitudes de licencia de pisos turísticos y abrió expedientes que concluyeron en orden de clausura a otros 154.

Gasco y el delegado de Urbanismo, Enrique Ramos, han explicado que el ejecutivo local ha decidido aceptar y recoger algunas "modificaciones técnicas que mejoran la redacción del texto" y rechazar el grueso de las alegaciones -unas 130-, de las que, según han precisado, medio centenar eran "iguales pero presentadas por distintas personas o entidades".

Gasco augura que la normativa podría entrar en vigor hacia mediados de marzo, una vez que sea publicada por el Boletín Oficial de Gipuzkoa

Con este trámite, el gobierno donostiarra eleva al pleno de la corporación, para la próxima sesión ordinaria del día 22, su propuesta de aprobación definitiva de la nueva ordenanza, que saldrá previsiblemente adelante dada la mayoría de la que gozan los partidos del gobierno de coalición. Los grupos de la oposición podrán no obstante presentar de nuevo enmiendas al texto definitivo, para lo que disponen de un plazo de cinco días.

Gasco ha augurado que la normativa podría entrar en vigor hacia mediados de marzo, una vez que sea publicada por el Boletín Oficial de Gipuzkoa. A partir de entonces, ha anunciado, "se mantendrán todas las actividades económicas, no sólo la de los pisos turísticos, que actualmente están ya establecidas y cumplen con la actual legislación".

En cuanto a "las nuevas regulaciones", ha explicado que todos los interesados en destinar a uso turístico una vivienda tendrán cinco días hábiles para inscribirse y con todas las presentadas que cumplan los requisitos se hará "un sorteo que determinará el orden de tramitación".

Inspección

Respecto a las acciones de inspección desarrolladas en esta materia por el Ayuntamiento, el teniente de alcalde ha afirmado que fueron denegadas un total de 86 peticiones de licencia para operar como alojamiento turístico de otras tantas viviendas, de las que 10 estaban en la Parte Vieja, 5 en el centro y ensanche, y el resto en otros barrios de la ciudad.

También ha informado de la apertura el pasado ejercicio de 154 expedientes sancionadores, un tercio de ellos en pisos ubicados en el casco antiguo, 25 en la zona céntrica y 75 en el resto.

A todos ellos, ha agregado, se comunicó por escrito que la actividad que desarrollaban "no era legal" y se les adjuntó "ordenes de clausura inmediata", mandato que cumplieron la gran mayoría de propietarios, ya que "sólo 3 o 4" no lo hicieron y se les impusieron sanciones.

En el dictamen se detalla que han sido 129 personas y entidades -entre ellas asociaciones como Aparture, Fevitur, Rentals Collection y la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa; colectivos vecinales, como Parte Zaharrean Bizi o Intxaurrondo Zaharreko Bizilagunen Elkartea; e incluso grupos políticos, como Irabazi- los que han solicitado realizar modificaciones.

La ordenanza descansa en el argumento de que un piso que se destina al alquiler turístico tiene «un uso urbanístico distinto al del vivienda». La nueva norma declara «zona saturada» a la Parte Vieja para la apertura de nuevas viviendas de uso turístico y, por tanto, no se podrán conceder nuevas licencias en este ámbito a futuro. Y distingue otras dos zonas más: la de «alta demanda», que comprende Centro, Gros y partes de Amara, Egia y Antiguo, en la que se admiten pisos en la primera planta, cuando los usos no residenciales sean iguales o inferiores a 250 m2, y un piso turístico en plantas altas por cada seis alturas; y una tercera zona que abarca al resto de la ciudad, donde se flexibilizan las condiciones hasta los 350 m2 de usos no residenciales y dos pisos turísticos por cada seis plantas en altura.