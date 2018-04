El gobierno aprueba los planes urbanísticos de Aiete y Jatorra sin estudio medioambiental Los concejales de la corporación municipal votan durante el Pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento. / USOZ El secretario del Ayuntamiento advierte de que debía realizarse por mayor seguridad jurídica. Los expedientes para construir el ambulatorio del barrio y el ascensor de la asociación de jubilados salen adelante entre críticas de la oposición JORGE F. MENDIOLA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 27 abril 2018, 06:38

Los estudios de impacto medioambiental -o la ausencia de ellos- volvieron a enfrentar ayer a gobierno municipal y oposición en el Pleno. PNV-PSE sacaron adelante los planes especiales que permitirán construir el ambulatorio de Aiete y el ascensor de la asociación de jubilados Jatorra, en el Centro, dos expedientes que incluyen una advertencia del secretario del Ayuntamiento sobre la necesidad de haber realizado estos informes para una mayor seguridad jurídica.

EH Bildu, PP e Irabazi renunciaron a ejercer su derecho al voto por la «falta de garantías legales» de ambos expedientes y no levantaron la mano. Aunque en el acta de la sesión se reflejó que se abstuvieron, la decisión de los concejales de los tres grupos de la oposición es inédita en la legislatura y tiene carácter simbólico y reivindicativo.

«Compartimos la importancia y necesidad tanto del ambulatorio de Aiete como del ascensor de Jatorra, pero los expedientes no están completos y eso es un problema», subrayó Loïc Alejandro, de Irabazi, quien recordó la existencia del informe de los servicios legales del consistorio. «No vamos a entorpecer estos proyectos pero, ¿podemos respaldarlos?», se preguntó el representante de la plataforma compuesta por Ezker Anitza-IU, Equo e independientes.

Este mismo argumento fue esgrimido por la portavoz del PP, Miren Albistur, que comparó la situación con el trato que recibiría cualquier ciudadano: «¿Se le concedería autorización a un vecino para instalar un ascensor o acometer cualquier obra sin presentar todos los papeles y documentos exigidos? La respuesta es no», se preguntó Albistur, al tiempo que apuntó que «hay un procedimiento y unas normas que respetar, también para el delegado de Urbanismo, cuya manera de proceder no compartimos».

Desde las filas de EH Bildu pidieron el cese del responsable del departamento. «Viveros, Illunbe, Bretxa, el Peppuc... Expedientes todos ellos que han sido paralizados en los últimos meses por falta de estudio de impacto ambiental. Enrique Ramos está actuando mal y no se entiende que siga por la misma vía cuando tropieza una y otra vez con la misma piedra», afirmó Amaia Almirall. La portavoz abertzale reclamó a Eneko Goia que le aparte «de inmediato» del cargo, a lo que el alcalde replicó tajante que «ni esto es Irun ni yo soy Santano», en referencia a la destitución en enero de Xabier Iridoy, concejal de Urbanismo del PNV, por parte del regidor irundarra, socialista.

Goia señaló que el debate jurídico sobre la necesidad de incorporar el informe medioambiental a los expedientes «puede ser apasionante, pero no es una cuestión política y la oposición lo sabe». En opinión del alcalde, el objetivo de EH Bildu, PP e Irabazi es «entorpecer actuaciones que son buenas y positivas para el interés general de los donostiarras y después denunciar que el gobierno municipal no hace bien su trabajo».

Modificaciones menores

Ernesto Gasco, por su parte, recordó que «la ley que nos exigen cumplir ahora data de 2013, cuando gobernaba Bildu, y el entonces concejal de Urbanismo, Ricardo Burutaran, no trajo al Pleno ni un solo expediente con informe de impacto ambiental». El portavoz del PSE acusó a la coalición abertzale de no querer «un gobierno estable». «Les molesta porque es eficaz, gobierna bien e impulsa los proyectos, mientras que los ciudadanos les han puesto a ustedes en la oposición por su nefasta gestión los anteriores cuatro años», concluyó, no sin antes puntualizar que el secretario también dice en su informe que pese a no compartir las consideraciones de Urbanismo para justificar el no sometimiento del expediente al estudio medioambiental, entiende que «determinadas características del documento -se trata de modificaciones menores- permitirían la elaboración de fundamentos jurídicos de defensa ante un eventual recurso judicial».

En efecto, los expedientes aprobados afectan a un equipamiento aún inexistente -el futuro ambulatorio de Aiete- y al ascensor que quiere instalar un club de jubilados. Osakidetza ha solicitado cambios en el proyecto para implantar un servicio de salud mental y colocar una marquesina en el acceso al edificio, lo que ha obligado a esta modificación puntual del plan especial para ordenar el ámbito y poder iniciar las obras en junio.

En la esquina de las calles Urbieta y Larramendi, los usuarios y socios de Jatorra -local ubicado en planta sótano- dispondrán dentro de unos meses de un elevador junto a la fachada exterior del inmueble, que al estar protegida en el catálogo municipal también requiere de cambios en el planeamiento.