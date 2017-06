«Eres el gladiador que entra al combate, lleno de adrenalina, sin miedo» Mawashi Geri. Antes de salir para Noruega, Pablo realiza una de las patadas giratorias clave del Kyoku shin kai y otras artes. / LOBO ALTUNA Pablo Estensoro. Muchos temen pelear 'contra el vasco' BEGOÑA DEL TESO Miércoles, 28 junio 2017, 00:32

Hoy habrá partido ya hacia Stavanger, capital noruega del petróleo, el transporte marítimo y la construcción naval. Hay allí unos cuantos gimnasios o 'dojo' donde practican Kyoku shin kai, modalidad de karate de pleno contacto y combate, modalidad en la que Pablo, bombero de profesión, licenciado en IVEF, ha sido subcampeón del mundo en Japón y campeón de Europa. Pablo se dirige a Noruega para impartir un cursillo intensivo y fortísimo de cuatro días al que se apuntan luchadores y entrenadores de todo el Norte europeo. Charlamos en el Kiskurra, un té con hielo de coctelera en el vaso. La foto se hizo en el Crossfit Zurriola. Nos reunió Luis Garbayo. Otro buen luchador, buen bombero, buen amigo

- ¿Kyoku shin kai? ¿'Sociedad de la Verdad Definitiva? ¿Creada por un maestro coreano-japonés? ¿Se puede ser lo uno y lo otro?

- En realidad estamos ante un arte marcial cuyo objetivo es la eficacia en el combate. En el combate real. El maestro Oyama era coreano. Del sur pero vivía en Japón. En la época cuando los dos países no eran precisamente amigos. Cierto, en el 64 adquirió la nacionalidad japonesa pero durante mucho tiempo, simplemente se hizo pasar por japonés.

- Has remachado la expresión 'combate real'. ¿Por qué?

- Porque otras escuelas de karate, la corriente más deportiva, que será olímpica en 2020 se han ido alejando de la idea de combate, de lucha, de contacto mientras que el maestro Oyama que practicó judo, el arte que precedió al aikido actual, kung fu, boxeo tradicional y boxeo tailandés o muay tai, se decantó por la pureza de la lucha muy dura, a distancia corta que utiliza, también, las piernas. Como hace el kick boxing.

- No vislumbro en tu voz ningún tono de crítica hacia otras modalidades, otras artes marciales, a pesar de que a los dos nos guste la que más se acerque a la lucha real.

- Me niego a aceptar o a decir que haya artes marciales mejores o peores. No es justo. O no es digno para quienes practicamos una disciplina en la que se exige el máximo respeto al contrario y se prohíbe cualquier gesto o signo de alegría, victoria o soberbia cuando has derribado, noqueado o vencido a tu contrario. No hay arte marcial mejor o peor sino...

- ¿Qué?

- Mejores o peores combatientes. Mejores o peores maestros. Algunos se pavonean en las redes y cuando miras su historial no son nada. Otros no tienen facebook pero te asombra su dignidad, pegada y velocidad.

- Muchas otras artes marciales han asumido vuestra manera de saludar al rival antes del combate.

- Te refieres al 'Ossu', una palabra, un gesto, que contiene la raíz que significa 'espíritu de combate' y la que indica 'soportar, sufrir, resistir'.

- Sin embargo hemos estado hablando del chute de adrenalina que significa pisar el tatami. Me has llegado a decir que las pupilas se dilatan y que un luchador de kyoku shin kai sale a por todas, a noquear o ser noqueado.

- Absolutamente. Eres como el gladiador que pisaba la arena del circo romano. Te has exigido al máximo en el entreno. Forzado y reforzado tu cuerpo y tu espíritu. La emoción del combate corre por tus venas. No puedes, ni se te ocurre, echarte atrás. Sabes que tu rival conoce cómo y dónde hacerte daño. Y él no ignora que tú sabes cómo derrotarle. Pero eres un gladiador aunque...

- ¿Qué?

- Tengo 41 años. No te niego que así que pasan los días, los entrenos, las peleas, tardas más en recuperarte. Ni que a veces, derribado en el tatami, te preguntas, ¿qué haces aquí? Tienes dos hijos, una esposa, un trabajo... Pero enseguida encuentras la respuesta: te gusta, te ha forjado el cuerpo. Y el espíritu. Iba a dejarlo pero creo que ya me han vuelto a liar para el próximo campeonato del mundo. Me han liado amigos de toda la vida, como los Lezcano.

- 26 de agosto. Floyd Mayweather se enfrenta al multicampeón de Artes Marciales Mixtas Conor McGregor. ¿Impresiones?

- Creo que ganará Mayweather porque es un combate de boxeo, no de artes marciales y cuando traes a tu contrario a tu terreno, a tu disciplina, tú tienes la ventaja. Floyd es muy difícil de cazar y las distancias (tan cruciales en los deportes de contacto) son muy distintas en el boxeo y en las MMA. Quizás Conor no se sienta cómodo en un cuadrilátero aunque, sí, ha practicado boxeo.

- Déjame hablar con Pablo, el bombero: ¿cómo visualizaste el horror de Londres, Portugal y Doñana?

- En Londres no había escapatoria porque el revestimento, aparte de tóxico y de crear gases que llegan a los 500 grados, hace que el fuego suba por el hueco que hay entre la fachada y la plancha. Mientras que el hormigón limpio lo expulsa hacia fuera. En los otros casos es fundamental la excelencia y cantidad de recursos humanos y técnicos. Pero no basta con tenerlos. Hace falta coordinarlos con suma precisión.