El gestor del mercado de San Martin cree que se prima al concesionario de la Bretxa Los responsables del otro centro comercial denuncian que el PERU «vulnera el principio de libre concurrencia» y no incluye un informe de impacto ambiental A.M. SAN SEBASTIÁN. Martes, 9 enero 2018, 07:06

No solo han sido los asentadores de la Bretxa los que han presentado alegaciones al plan especial que pretende reordenar el mercado. También lo ha hecho la sociedad que gestiona el mercado de San Martín (Mugaburu, S.L.), que en su día se interesó en la licitación para explotar la Bretxa y más recientemente intentó comprar la concesión cuando su anterior titular la puso en venta. En su escrito de alegaciones al Plan Especial de Reforma Urbana (PERU) de la Bretxa, denuncia que este documento ha realizado «una modificación de cuestiones esenciales» del pliego de condiciones para la explotación del centro comercial de la Parte Vieja que supone «una vulneración del principio de libre concurrencia» dado que «se varían aspectos y condiciones esenciales del mismo presentes en el procedimiento de adjudicación, configurándose un escenario contractual que no habría sido tenido en cuenta por el resto de licitadores o por quienes en aquellas condiciones decidieron no licitar». Mugaburu S.L. cita casos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dictámenes del Consejo de Estado para apoyar su argumentación. Además, critica que con este plan especial el Ayuntamiento «adecua la concesión al modelo que puede hacerla rentable, ejecutando una profunda revisión del que en su día sirvió de base a la licitación y hurta a terceros la posibilidad de licitar en lo que no es sino una nueva concesión, que poco tiene que ver con la actualmente existente». Pese a que los servicios jurídicos del Ayuntamiento estimaron que no era necesario realizar un informe de evaluación ambiental, el gestor del mercado de San Martín entiende que para la aprobación del plan especial de Bretxa se debería de haber realizado «la correspondiente evaluación estratégica ambiental».

La portavoz municipal del PP, Miren Albistur, ha preguntado por escrito al alcalde si el gobierno municipal considera que el PERU de Bretxa «tiene todas las garantías jurídicas para ser aprobado sin un informe de impacto ambiental».