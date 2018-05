El futuro de la NHL pasa por el Txuri El combinado del Txuri y el de la selección de Canadá, momentos antes del amistoso disputado el pasado domingo. / TXURI 534 chavales de todo el mundo disputan en el Palacio de Hielo el torneo WSL | 'La mejor competición del mundo de hockey hielo conoce el mejor lugar del planeta', reza el cartel del torneo que arranca hoy y termina el sábado IMANOL LIZASOAIN SAN SEBASTIÁN. Martes, 8 mayo 2018, 07:33

Con el verano a la vuelta de la esquina, hay deportes de invierno que apuran las últimas semanas del periodo primaveral para la práctica de dichas disciplinas. Es el caso del hockey hielo. El Txuri-Urdin se proclamó Campeón de la Liga Nacional de hockey hielo hace ya más de un mes tras derrotar al CH Jaca por tres a cero y conseguir así su primer doblete desde el año 2000. Por su parte, las chicas que dirige Koldo Saénz terminaron la competición domestica en quinta posición con 11 puntos. En la Copa tampoco tuvieron suerte y cayeron en semifinales ante SAD Majadahonda. El equipo madrileño se alzó a la postre con el título tras golear ocho a cero al ASME Barcelona.

Pese a que ambas escuadras ya han terminado la temporada regular y también han disputado sus respectivos torneos del KO, el Palacio de Hielo de Anoeta continúa bien gélido para acoger diferentes eventos donde el stick y el puck son los principales protagonistas. La cita arranca este mismo martes y finaliza el sábado, y tal y como reza su cartel de presentación, 'el mejor torneo del mundo de hockey hielo conoce el mejor lugar del planeta'. Y es que San Sebastián recibe a los mejores jugadores del mundo de hockey hielo nacidos en el 2004. 'World Selects Invite' es un torneo internacional organizado por la compañía norteamericana Legacy Global Sports, con sede principal en Portsmouth, New Hampshire en USA y con sedes en todo el mundo. Estos jugadores representan a naciones como Estados Unidos, Canadá, Suecia, Finlandia, República Checa, Noruega, Rusia, Bielorrusia, Hungría, Francia, países de Europa del este y sur de Europa. España no tiene representación a tan temprana edad, pero no por ello se quedará fuera del hielo. Tanto ayer como el domingo se celebraron dos partidos amistosos, fuera de competición, con un combinado nacional formado por jugadores del Txuri-Urdin. Derrota por dos goles a cuatro frente a Canadá. Charlamos con Rosa Zubeldia, presidenta del club donostiarra. «Es la primera vez que un evento de esta envergadura recala en España. Normalmente las ciudades escogidas para acoger este tipo de torneos estaban situadas en Finlandia, Islandia, Estados Unidos...países con una gran afición al hockey hielo».

Se estarán preguntando qué es lo que hacen aquí las jóvenes promesas del hockey mundial. Pues bien, no es ninguna casualidad que la compañía norteamericana Legacy Global Sports haya pensado en Donostia y, más concretamente, en el Txuri. «Uno de los trabajadores de esta empresa ha estado ligado a nuestro club desde hace tiempo. Comenzó como colaborador en la Junta y sus hijos han pasado por las categorías inferiores del Txuri. Es él quien ha promovido traer el evento a San Sebastián y de paso, que nosotros y toda la gente amante del hockey pueda disfrutar de esta cita», asegura Zubeldia. El Txuri se ha encargado prácticamente de toda la logística del torneo. «Tenemos un montón de voluntarios y gente del club que tienen como tarea desde afilar las cuchillas de los patines hasta poner la música o encargarse del marcador».

20 niños recalarán en la NHL

A lo largo de toda esta semana, el Palacio de Hielo de Anoeta será el epicentro en el que se encuentren las futuras estrellas de este deporte. «El nivel de porteros que tenemos es realmente espectacular. Merece la pena venir a verlo. Los chavales que vienen son los mejores de su país. Según el promedio que tiene calculado Legacy Global Sports, al menos 20 niños que se encuentran esta semana en Donostia jugarán en la NHL (National Hockey League). Estados Unidos y Canadá son los países más fuertes».