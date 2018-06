El futuro es eléctrico y de los mayores Las obras de la pasante del Metro están en marcha en diversos puntos de la ciudad. En la imagen, trabajos de perforación en Pío Baroja. / MICHELENA La conectividad ferroviaria y el envejecimiento de la población, principales retos de la ciudad | La adecuación de las viviendas y la captación de talento para activar la economía centrarán también la labor del Ayuntamiento en la próxima legislatura JORGE F. MENDIOLA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 3 junio 2018, 09:23

La legislatura expira dentro de un año, pero el trabajo por hacer va más allá de esos doce meses que faltan hasta las próximas elecciones municipales. Tres son los grandes retos a los que se enfrenta Donostia a medio y largo plazo: el envejecimiento de la población, el cambio de paradigma en la movilidad urbana y el precio de la vivienda.

El Ayuntamiento ha realizado un notable esfuerzo inversor en los últimos tiempos para dotarse de un parque de 2.000 viviendas públicas en régimen de alquiler, cifra que aumentará gracias a los planes constructivos que maneja Etxegintza hasta 2021 con un presupuesto global de 47 millones de euros. El desarrollo de Txomin Enea aportará un volumen importante de pisos protegidos, operación cuya segunda fase está supeditada al traslado de la cárcel de Martutene a terrenos de Eskuzaitzeta, en los Altos de Zubieta.

El gobierno municipal ha reclamado en numerosas ocasiones el cierre del centro penitenciario -la última esta misma semana-, así como el traslado de los Cuarteles de Loiola, una de las contadas vías de escape que existen para la expansión urbanística de la capital guipuzcoana.

El Ayuntamiento se ha dotado de un Plan de Vivienda en el que se recogen diferentes parcelas aptas que acoger pisos protegidos, pero también se incluyen una serie de acciones novedosas para paliar el problema como las facilidades para la segregación y rehabilitación, con la accesibilidad como centro de las actuaciones. Y es que un 17% de los portales carecen de ascensor, déficit que afecta a más de 29.000 personas.

Según una encuesta realizada por el Gobierno Vasco, 8.414 donostiarras de edades comprendidas entre los 18 y 44 años demandan una vivienda. Además, un 7,3% precisa de un cambio de vivienda y un 10,7%, de mejoras de rehabilitación. La inmensa mayoría (72,3%) apuesta por el alquiler y el resto, por el régimen de cesión de derecho de superficie. En la actualidad, un 14% de los pisos de San Sebastián son de alquiler, mientras que se estima que hay en torno a 3.885 viviendas vacías en la ciudad.

La pirámide poblacional debe ser otro motivo de preocupación -y ocupación- para los futuros rectores de Ijentea. Los registros demográficos revelan que el crecimiento del porcentaje de mayores de 65 años con respecto a los menores de 15 es leve pero sostenido y se sitúa en un 26,18%. Los mayores de 65 años representan ya un 22,86% de los 186.062 donostiarras censados. Y las previsiones aventuran una tendencia al alza de este fenómeno: casi un tercio de los habitantes de la ciudad tendrá más de 65 años en 2035. Esta realidad obliga a los responsables municipales a repensar la ciudad con el programa Lagunkoia, de modo que los mayores encuentren los cuidados y facilidades que precisan y puedan aportar su experiencia en favor de la comunidad.

Es uno de los ejes de actuación marcados por el Plan Estratégico 2020, como lo es la apuesta por el transporte eléctrico. Entre los hitos que anuncian la transformación de la movilidad y la conectividad destacan la pasante del Metro, el intercambiador de Riberas de Loiola y la llegada del TAV hacia 2022.

El soterramiento de las vías en Easo permitirá recuperar 21.000 metros cuadrados para disfrute de los vecinos y la consolidación de un sistema de transporte ferroviario como el Metro, «soñar con un ambicioso programa de peatonalizaciones que ahora no son posibles», según Eneko Goia. El resto de conexiones abren la puerta al inicio del diseño de nuevos servicios de carácter transfronterizo que harán «más real que nunca» el proyecto de la Eurociudad.

En este capítulo, el Plan Estratégico 2020 fija como objetivo avanzar en la construcción de un municipio «conectado con el resto de localidades vascas, la Eurociudad e integrada en Europa». Una ciudad, en resumen, en la que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida en las mejores condiciones posibles», argumenta el alcalde.

Entretanto, la compañía Dbus lleva años inmersa en un proceso de renovación de su flota de autobuses de doce metros, que en un 26% es ya híbrida o eléctrica. El departamento de Movilidad y la Guardia Municipal también apuestan por las tecnologías limpias con la sustitución de vehículos diésel por otros menos contaminantes.

Pero todavía falta mucho camino por recorrer y los datos no mienten: de los 1,2 millones de toneladas equivalentes de CO2 expulsados a la atmósfera en el municipio, 535.507 proceden del transporte, lo que representa un 47% del total, casi el doble que la industria (28)% y más del triple que la calefacción de los hogares (13%).

Pese a no ser un problema exclusivo de Donostia y pese a tener la capital guipuzcoana una tasa de paro que no supera el 10% y es inferior a la del entorno, el desempleo estará en la agenda del gobierno municipal que resulte de las elecciones de 2019. Las acciones contempladas cada año en el Plan Donosti Up! para favorecer las nuevas contrataciones se complementan con políticas para el retorno del talento.

La fuga de personal de alta cualificación, en su mayoría jóvenes, se ha sentido con especial intensidad durante los años más duros de la crisis. Lo que se pretende es revertir este fenómeno y atraer a investigadores con medidas como, por ejemplo, la construcción de una segunda Talent House en la que puedan alojarse mientras desarrollan proyectos para empresas, universidades o centros de innovación de la ciudad.