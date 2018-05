Furor en el primer día para comprar la barandilla de La Concha Udalinfo registra 1.142 solicitudes de módulos y el Ayuntamiento solo dispone de 225 unidades. Los empadronadosque estén interesados pueden apuntarse hasta el día 31 para el sorteo que se celebraráel 20 de julio Algunos de los viejos tramos retirados este invierno del paseo de La Concha. / LOBO ALTUNA AINGERU MUNGUÍA San Sebastián Viernes, 4 mayo 2018, 06:33

Furor, más que sorpresa. El sorteo de viejos trozos de la barandilla de La Concha suscitó ayer una avalancha de peticiones en las primeras horas transcurridas tras la apertura del plazo de inscripción para el sorteo del día 20 de julio. El Ayuntamiento ha puesto a disposición de la ciudadanía 225 unidades y en solo una jornada se apuntaron 1.142 personas, según confirmaron fuentes municipales.

Fuentes de Udalinfo no pudieron precisar cuántas solicitudes se realizaron presencialmente en las oficinas municipales y cuántas se cursaron vía telemática por la web del Ayuntamiento, aunque por el aspecto habitual que tuvieron las salas de espera del edificio consistorial parece que la mayor parte de las inscripciones se efectuaron de forma electrónica. De las 1.142 solicitudes -1.021 se cursaron en las primeras seis horas de servicio-, 83 se consideraron no válidas por no cumplir el requisito del empadronamiento.

Las unidades que se ponen a disposición de la ciudadanía son los tramos de barandilla sustituidos este pasado invierno entre la Perla y el hotel Londres. Estos módulos son los originales que se colocaron en 1916 en el paseo y que fueron inaugurados por Alfonso XIII.

La última fase de renovación de la barandilla ha dado lugar a 94 tramos rectos, 34 de escaleras o rampas y 2 tramos curvos (los de los Relojes), que son los que ahora se van a subdividir para distribuirlos entre la ciudadanía. Con dos salvedades: 100 metros se van a ceder al Ayuntamiento onubense de Lepe, cuyo alcalde solicitó a Eneko Goia este gesto para instalarlo en el paseo marítimo de La Antilla, y algunos tramos se los quedará el propio Ayuntamiento donostiarra.

Calendario

En total serán 225 unidades o módulos de 80 centímetros de ancho y 50 kilos de peso los que se entregarán a los donostiarras. Para adquirirlos, además de tener suerte en el sorteo, los solicitantes deberán cumplir algunos requisitos. Habrá que estar empadronado en la ciudad y ser mayor de 18 años como requisito imprescindible. Además habrá que firmar un contrato y pagar 145 euros para llevarse la barandilla. No es un precio a pagar al Ayuntamiento, que cede la barandilla de forma gratuita, sino «los gastos de preparación del módulo para su entrega» dado que cada tramo hay que cortarlo en cinco trozos y colocar el pasamanos que fue desmontado. En el contrato que deberán firmar los afortunados que se hagan con una unidad se especifica que la entrega de un módulo de barandilla «no supone la cesión u otorgamiento de licencia alguna», dado que el bien «se encuentra protegido por los derechos de propiedad industrial» cuya titularidad corresponde con carácter exclusivo al Ayuntamiento y, por tanto, «el adquiriente no podrá enajenarlo a terceros». Si una persona se hace con un módulo y pasado un tiempo quiere desprenderse de él, no puede venderlo, está obligado a devolverlo al Ayuntamiento. La administración «se reserva la facultad de ejercitar acciones judiciales y extrajudiciales» contra quienes vulneren estas cláusulas del contrato.

Inscripción hasta el 31 de mayo

En las bases para la adjudicación de los módulos se especifica que la barandilla se entregará tal cual está «sin trabajos de eliminación de posibles óxidos, rebabas, ni pintura». El adjudicatario deberá recoger su correspondiente módulo en el almacén municipal del polígono de Belartza (calle Errekatxulo nº 3) de lunes a viernes de 9 a 12 h en las fechas que se señalen con la publicación de la lista definitiva de personas adjudicatarias. Los agraciados «no podrán seleccionar el módulo» que quieren llevarse. Las unidades «se entregarán según orden de llegada en las instalaciones». El módulo «deberá retirarse en el mismo momento de su recogida, denegándose el guarderío del mismo en el almacén o aledaños», precisan las bases.

Los interesados pueden inscribirse para el sorteo hasta el 31 de mayo, bien de forma presencial o telemática (un enlace en la portada de la web municipal -www.donostia.eus- facilita este trámite). El 15 de junio se publicarán las listas provisionales de admitidos al sorteo, del 18 al 22 de junio habrá un plazo para presentar reclamaciones, y el 6 de julio se publicarán las listas definitivas de admitidos. El 18 de julio se asignará un número a cada admitido y el día 20 se realizará el sorteo. El calendario preveía que si había más tramos de barandilla que solicitantes se adjudicarían sin sorteo y los módulos restante s se distribuirían por sorteo (27 de julio) entre los interesados del grupo 2; esto es, los nacidos en al ciudad aunque no empadronados. Sin embargo, ante la espectacular demanda registrada el primer día tras la apertura del plazo, no habrá opción de barandilla para los no empadronados.