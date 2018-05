No hay nada más efectivo que recoger firmas, sobre todo en periodo preelectoral. ¿Y alguien duda que ya estamos en esa etapa? Los vecinos de Atotxa molestos con los ruidos y los balonazos que provocaba la cancha multideporte de la plaza Blas de Otero fueron en otoño pasado a hablar con el alcalde con 320 firmas bajo el brazo. Pero ha sido conocerse que el Ayuntamiento pensaba llevarse las porterías y las canastas hasta Manteo para que en un pis pas otros vecinos hayan reunido un millar de adeptos, el triple de indignados que los indignados originales, para exigir que el rectángulo se mantenga donde está. Son momentos en los que el tesón y la constancia tienen premio (y si no, que se lo pregunten a los pensionistas). Dentro de un año toca votar a la próxima corporación local y los munícipes van a estar muy atentos en los próximos meses, sobre todo a no cometer meteduras de pata como la que se avecinaba en Egia. Y es que no hay mejor forma de hacerles saber que se equivocan que firmar un papel y luego registrarlo. Se ve que no sobran en Egia este tipo de espacios lúdico-deportivos. Ni sobran niños. El alcalde dijo ayer que las molestias no las provocaban los menores sino los mayores. Mejor. Así no podrán eludir el cumplimiento de determinadas normas que deberían regular el uso del recinto, ni sustraerse al control periódico que realice la Guardia Municipal que, hay que recordar, tiene encomendado el cumplimiento de las ordenanzas municipales.