Explorando el barrio de Añorga Imagen de los participantes en 'el paseo de Jane' realizado el sábado en Añorga. El sábado día 19 habrá una visita guiada al museo y a la fábrica de Cementos Rezola Medio centenar de personas realizaron el sábado el recorrido 'Los paseos de Jane' ELI KORTA SAN SEBSTIÁN. Martes, 8 mayo 2018, 07:30

Jane Jacobs fue una urbanista e intelectual canadiense muy implicada en el activismo social urbano estadounidense. Tras su fallecimiento en 2006 surgió el movimiento llamado 'Jane's Walk', o 'Los paseos de Jane', que con el tiempo ha ido adquiriendo fuerza en muchas ciudades. Actualmente, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento en mayo, ya se organizan más de 500 paseos en todo el mundo.

En San Sebastián este proyecto se fraguó en 2012 por iniciativa de Álvaro Etxeberria, arquitecto cofundador de Impact Hub Donostia. Desde entonces cada año el paseo se realiza en un barrio donostiarra. En esta edición Añorga ha sido el escogido dado «su gran interés urbano, social y cultural» ya que, como dicen los organizadores, es «ejemplo de los innumerables barrios residenciales obreros construidos a principios del siglo XX en infinidad de ciudades, a la sombra de grandes empresas». Para llevar a cabo la iniciativa, este año la organización ha contado con la colaboración de varios agentes del lugar, como Añorgako Historia Mintegia y el Museum Cemento Rezola, entre otros.

Apeadero y frontón

Así, el sábado más de 50 personas se reunieron para pasear por los distintos rincones de Añorga. El apeadero de Euskotren, Atotxarreka, Lukainkategi, Belartza, el apeadero de Rekalde y el frontón fueron algunos de los lugares que recorrieron los participantes a lo largo de la jornada.

El objetivo de estos paseos gratuitos es descubrir el barrio, sus rincones y sus gentes desde múltiples puntos de vista. De este modo, se crea un espacio de comunicación y reflexión en el que los participantes puedan «conversar y debatir sobre el pasado, el presente y el futuro del barrio, así como recoger las inquietudes de sus habitantes».

Se trata de compartir las vivencias personales de los vecinos, la historia del lugar, sus problemáticas actuales o las causas e implicaciones de los distintos planteamientos urbanísticos, entre otras muchas realidades.

Tal como apunta Etxeberria, el objetivo no es denunciar o reivindicar nada en particular. «No nos mojamos, a no ser que alguien nos pida nuestra opinión personal sobre alguna cuestión concreta». Eso sí, pretenden que los ciudadanos tengan una serie de conceptos básicos sobre urbanismo para que sean críticos con la realidad de sus barrios, ya que según lamentan, «muchas veces se critica por criticar sin conocimiento alguno sobre los temas que se abordan».

En cualquier caso, estos conceptos no se exponen teorizando sobre urbanismo, sino que se debaten temas a partir de ejemplos prácticos y reales de cada zona. «Muchos creen que el urbanismo es algo muy aburrido, pero con los ejemplos que vemos a lo largo del paseo descubren que hablamos de cuestiones que afectan directamente a la vida diaria de las personas que viven en el entorno».

Por ejemplo, dicen que hay quien piensa que vivir en una urbanización separada de la ciudad como la de Atotxaerreka puede ser muy ecológico. Pero consideran que es necesario ser consciente de que en una urbanización así, con una baja densidad de población, los recursos necesarios (como el coste energético o las infraestructuras) pueden ser hasta más elevados que los de una torre del centro de la ciudad en la que viven muchas más personas, ya que los recursos están optimizados.

Visita a Cementos Rezola

En el marco de este proyecto y como complemento a la actividad del paseo, el próximo 19 de mayo a las 10.00 horas se celebrará una visita guiada al museo y a la fábrica de Cementos Rezola, coincidiendo con el Día Mundial de los Museos y teniendo en cuenta el papel clave de esta empresa en el nacimiento del barrio de Añorga.

Tras una presentación y explicación sobre el proceso de fabricación del cemento, a las 11.00 horas comenzará la visita a la cantera y a la fábrica.