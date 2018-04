Etxegintza no puede absorber toda la demanda de ayudas para la rehabilitación Obras de rehabilitación de una fachada en un edificio de Donostia. / MICHELENA La partida presupuestaria disponible para este fin no alcanza para dar respuesta ni a la mitad de los 464 expedientes pendientes desde 2016 DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 25 abril 2018, 06:42

Atentos todos aquellos que estén esperando, desde 2016, a que el Ayuntamiento responda a su solicitud de ayuda para la rehabilitación de su vivienda porque puede que no vean ni un euro. Donostiako Etxegintza, la sociedad municipal que se encarga de la gestión de estas subvenciones se ha visto desbordada por la demanda de peticiones y la falta de partidas en los presupuestos municipales para poder responderlas todas.

Según el último informe de gestión de la entidad, a día de hoy todavía quedan un total de 464 expedientes por resolver: 248 referidos al año 2016 y otros 216 del 2017. Todos ellos alcanzan un importe de obras por valor de 7,41 millones de euros. Eso sin tener en cuenta que hay otras 59 solicitudes del 2017 de las que ni siquiera se ha estimado la cuantía que le correspondería.

Se trata de una cantidad imposible de absorber ya que la partida para estas ayudas prevista por el Ayuntamiento para este 2018 es de 2,9 millones, que no llega ni para la mitad de lo calculado. El propio informe reconoce que para poder atender todas las solicitudes pendientes de años anteriores -sin considerar las nuevas que hayan podido ir llegando a lo largo de este 2018- sería necesario incrementar la partida presupuestaria del Ayuntamiento destinada a este fin.

«Se generan expectativas en la ciudadanía que luego no se pueden cumplir», denuncia Albistur (PP)

«Se han generado unas expectativas que no se están cumpliendo y el departamento de Urbanismo debería explicar a la ciudadanía en qué situación se encuentran estos expedientes», denuncia la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Miren Albistur. Critica que, hasta ahora, apenas se han cubierto un 20% de las demandas de ayuda realizadas desde 2016 y teme que el gobierno municipal les dé carpetazo cuando se acabe el dinero. «Se ha hecho una bolsa de demandantes tan grande que nos ha llevado a esta situación», añade. Explica que la única alternativa sería proceder a una modificación presupuestaria para sacar dinero de otro lado, «por ejemplo del superávit».

Etxegintza registró en 2015 un total de 333 solicitudes, en 2016 fueron 317 (respondidas 69) y en 2017 se alcanzaron las 275 nuevos expedientes (respondidas 59).

Nueva ordenanza

El Ayuntamiento tiene la intención de aprobar en los próximos meses una modificación de la actual ordenanza de rehabilitación de viviendas, que dará prioridad a aquellas reformas que busquen una mejora de la accesibilidad. De hecho, los 2,9 millones de euros presupuestados este 2018 estaban pensados para ser destinados a la instalación de ascensores y la eliminación de barreras arquitectónicas. No obstante, el PP denuncia que tampoco se va a poder responder esta demanda.

«Otra vez se prometen cosas que no se pueden cumplir. Hace un año que se anunció el cambio de la ordenanza, y parece que su aprobación definitiva se va a demorar hasta julio» indica Albistur. Asimismo, señala que, mientras ésta no se apruebe, el dinero previsto en los presupuestos para ayudas a la rehabilitación debería ir a parar a los expedientes que aún no están resueltos. «Así que, en principio, tampoco va a haber dinero para mejorar la accesibilidad tal y como se había prometido», añade Albistur.

En este sentido, se pregunta si cuando se apruebe la modificación de la ordenanza que priorizará la accesibilidad se dejará sin efecto a todos aquellos expedientes de años anteriores y que no sean resueltos antes de la puesta en marcha de los nuevos criterios.