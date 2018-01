Un estudio cifra en 13.464 los usuarios diarios del metro por el centro de Donostia Fotomontaje del acceso al metro de Donostialdea en la estación del Centro-La Concha, en la plaza Xabier Zubiri. El informe encargado por la Autoridad del Transporte de Gipuzkoa considera que de esos 13.464 usuarios, 4.399 provendrían del vehículo privado, 2.018 de otros medios alternativos mientras que 7.047 serían nuevos viajes EFE Jueves, 18 enero 2018, 15:40

El nuevo trazado del Metro de Donostialdea por el centro de San Sebastián generaría en 2020 una demanda inducida de 13.464 nuevos usuarios al día, según un la simulación de viajeros encargada por la Autoridad del Transporte de Gipuzkoa, que apuesta por una concepción global de la movilidad para "optimizar la red".

La directora de la Autoridad del Transporte de Gipuzkoa, Eluska Renedo, ha comparecido en las Juntas Generales para dar a conocer los resultados de este documento, a petición de la coalición EH Bildu, que rechaza este proyecto de pasante subterránea por el centro de la capital.

Eluska Renedo no ha entrado a analizar las estimaciones en el número de usuarios realizadas por otras instituciones y se ha limitado a dar a conocer los datos recogidos en este documento que, según ha indicado, no es un informe sino una simulación de movimientos sobre la pasante ferroviaria de Donostia.

El documento señala que la demanda inducida que generaría en 2020 la construcción de la pasante soterrada de San Sebastián sería de 13.464 nuevos usuarios que utilizarán las líneas de Euskotren, de los cuales 4.399 provendrían del vehículo privado y 2.018 de otros medios alternativos -bicicleta o desplazamientos a pie-, mientras que fija en 7.047 los nuevos viajes.

El transporte ferroviario de Euskotren aumentaría en Gipuzkoa con la nueva pasante, aunque bajarían los usuarios de otras líneas de transporte como la compañía de autobuses municipal de San Sebastián, Dbus.

Eluska Renedo ha dicho que no tiene sentido analizar cada operador de forma individual sino que en el momento en el que existe un "recurso nuevo" se trata de optimizar toda la red en la que, en todos los territorios, conviven diferentes medios de transporte.

El concejal de EH Bildu Jon Albizu, ha criticado el proyecto de pasante ferroviaria por el centro de San Sebastián que, a su juicio, "encarecerá el precio del transporte público y puede suponer la pérdida de empleos en el sector".

"No tiene sentido que sigan recortando servicios para financiar una pasante que no sirve. El PNV y el PSE tienen que mejorar la actual red de transporte público, la que utiliza la ciudadanía diariamente y no despilfarrar el dinero público en proyectos sin futuro", ha añadido.

La juntera de Podemos Patricia Gete también ha criticado este proyecto de pasante de coste "desorbitado" que, por el contrario, ha sido respaldado por los grupos del PNV, el PSE y el PP.