Donostia atrae cada vez más a turistas estadounidenses de alto poder adquisitivo Un grupo de turistas extranjeros llega al hotel María Cristina. / MIKEL FRAILE EE UU supera por primera vez a Francia como origen de los turistas que pernoctan en Donostia. El número de visitantes foráneos ha crecido un 45% desde el año 2013 y ya representa el 55% del total JORGE F. MENDIOLA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 18 noviembre 2017, 11:05

El perfil del turista en Donostia está cambiando. Por primera vez en la historia, Estados Unidos supera a Francia como principal país de origen de los extranjeros que visitan la ciudad. Según los datos de pernoctaciones ofrecidos ayer por la Sociedad de Turismo, los estadounidenses suman hasta el 30 de septiembre un total de 87.984 noches en los hoteles y alojamientos regulados de la capital guipuzcoana, cifra que les sitúa en lo más alto del ranking de procedencia.

El concejal de Turismo, Ernesto Gasco, explicó que el aumento del interés de los norteamericanos por venir a este rincón del mundo «demuestra la calidad de nuestro destino y la satisfactoria oferta hotelera para un cliente de alto poder adquisitivo», no en vano el incremento se ha notado sobre todo en los establecimientos de mayor categoría.

Los franceses pasan a la segunda posición de la tabla con 87.796 pernoctaciones hasta final de septiembre, lejos de las 120.066 del pasado año pero a falta aún de tres meses para completar el ejercicio. Les siguen británicos y alemanes con 66.872 y 41.236, respectivamente, mientras que los australianos ocupan la quinta plaza con 34.457.

El delegado socialista recordó que, para los turistas de Australia, Donostia es ya el tercer destino en España tras Barcelona y Madrid gracias al tirón del surf y advirtió de que la situación en Cataluña ha podido desviar un importante flujo de visitantes foráneos hacia nuestra ciudad por las recomendaciones de las embajadas, apreciación que deberá confirmarse en próximos balances.

Hay que puntualizar que en este cómputo únicamente se incluyen las pernoctaciones, por lo que los excursionistas que vienen a pasar el día -muchos de ellos franceses- no se contabilizan. El turismo extranjero representa el 55% del total y acumula un crecimiento de un 45% desde 2013. En el presente curso, el número de pernoctaciones de foráneos se eleva a 595.857, aunque habrá que esperar al 31 de diciembre para hacer las comparaciones con 2016, cuando se registraron 692.209 en un año de récord por la Capitalidad Cultural Europea.

«Conseguir estas cifras en un territorio sin aeropuerto internacional ni TAV es el fruto del trabajo bien realizado en estos últimos cinco o diez años», aseguró Gasco, quien destacó la importancia de los «opinadores turísticos» en el éxito donostiarra. La Sociedad de Turismo ha atendido en 2017 a 110 medios de comunicación, 80 agentes de turismo de ocio y 46 agentes de turismo de negocio. «Este tipo de viajes ayudan a posicionar San Sebastián a nivel internacional, en los sectores y mercados que marca como prioritarios el Plan Director de Turismo: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Japón, Australia, Benelux, países nórdicos...», afirmó el responsable de Turismo.

Medios internacionales

Donostia ha aparecido este año como destino destacado en publicaciones internacionales como The Times, CNN, Forbes, The Guardian, The Finantial Times, Le Telegramme, National Geographic, BBC Radio London, Air Canada, The Good Life Magazine, Condé Nast Traveller, Vogue, The Sun, Jamie Olivier Magazine, Femina, Peine de Vie, Architectural Digest, The Thrillist, Luxe Life, US News & World Report, France 5, Daily Star, Radio France o The New European, entre otras muchas.

«Vamos por el buen camino, pero no nos conformamos», concluyó Gasco, quien hizo hincapié en la labor de desestacionalización iniciada hace años: «En agosto no pedimos más turistas, pero en los meses de fuera de temporada hay margen claro de crecimiento».