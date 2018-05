«Lo que se ve en la web es la espuma de un big data mayor» Miércoles, 9 mayo 2018, 07:15

Lo dejó entrever el alcalde y lo explicó después el concejal de Presidencia, Juanra Viles. Los datos demográficos que ayer se presentaron y los que cualquier ciudadano puede ver en la web del Ayuntamiento (www.donostia.eus) dentro del apartado 'Donostia Data' son solo «la espuma», una parte pequeña, del conjunto de datos digitalizados de la ciudad que manejan ya los departamentos municipales, una base imprescindible «una toma de decisiones racional y fundamentada en el siglo XXI». Tener y gestionar datos hoy puede darte la gloria o hundirte en el infierno. Y si no, que se lo pregunten al fundador de Facebook. A nivel municipal, la virtualidad de un Observatorio de Datos descansa en «acertar o no a la hora de aplicar subvenciones, de trazar una política de accesibilidad en las viviendas o de poder incidir en aquellos ámbitos donde residen más personas vulnerables», explicó Viles. «Luego tú puedes aplicar una política u otra, pero hoy en día una institución seria no se puede permitir el lujo de no conocer la realidad social sobre la que actúa. Para ello nos hemos dotado de esta herramienta».