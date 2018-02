Escolares al son de la música Participantes del Colegio Alemán San Alberto Magno en el concurso Jugend Musiziert. Los finalistas concurrirán al certamen nacional que tendrá lugar en marzo en Barcelona Estudiantes del Colegio Alemán participan en el concurso Jugend Musiziert ELI KORTA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 3 febrero 2018, 12:03

Beethoven, Ravel, Schubert, Hans-Günter Heumann y Annette Kruisbrink son solo algunos de los autores de las obras que interpretaron los jóvenes alumnos del Colegio Alemán San Alberto Magno este miércoles en el marco del concurso musical Jugend Musiziert celebrado en el centro escolar.

Se trata de la fase regional de un certamen para instrumento y voces con el que se pretende que el alumnado y otros jóvenes alemanes que no sean alumnos del colegio practiquen y demuestren sus habilidades musicales.

Son los finalistas que acudirán al concurso nacional que tendrá lugar en Barcelona en marzo Los ganadores viajarán a Alemania en mayo para la fase final.

El evento ha contado con la participación de una veintena de chavales que fueron subiendo al escenario «nerviosos, pero ilusionados», comentan orgullosos desde el centro. «Fue una auténtica fiesta musical».

Actuación en Santa María

Sarah Perarnaud Aramendi fue la encargada de abrir el concurso con su actuación en la basílica de Santa María de la parte vieja donostiarra, dentro de la modalidad de órgano. Interpretó el 'Preludio en Sol-m BWV 535', de Bach; 'Herzlich tut mich verlangen', de Brahms; y 'Acte de Foi', de Messiaen.

El concurso musical se trasladó después al salón de actos del centro escolar, lugar en el que el resto de los alumnos participantes dieron lo mejor de sí mismos ante el jurado formado por el cónsul honorario de Alemania en San Sebastián y diversos profesores de música.

Tras la deliberación correspondiente, los nombres de los cinco finalistas se dieron a conocer en el concierto para las familias celebrado por la tarde ante un público entregado compuesto por familiares y orgullosos padres y madres.

Los finalistas son Alejandra Pequeño Lolo, en la modalidad de pop canto; Sarah Perarnaud Aramendi, en la modalidad de órgano; y en la modalidad de piano a 4 manos, las hermanas Sarah y Claudia Perarnaud Aramendi, y Telmo Santos y Javier Madruga Parada.

Composición propia

Alejandra Pequeño Lolo interpretó 'Say you won't let go', de James Arthur; 'Scared to be lonely', de Dua Lipa & M. Garrix; 'Remix Best Part, We find love & you', de Jamie Boy y 'Is this love', compuesta por la joven intérprete.

Por su parte, las hermanas Perarnaud tocaron las composiciones 'Children's Sunday', de Türk; 'Ma mère l'oye: Pavane de la Belle au bois dormant', de Ravel; 'Impression I', de Annette Kruisbrink; 'The Trout', de Schubert y '¡Good morning Mr. D!', de Diabelli.

Por su lado, la pareja formada por Telmo Santos y Javier Madruga Parada interpretó 'The Metronome', de Beethoven; 'Morning', de E. Grieg; 'Frolic', de B. Bartok; 'Sleepy scales', de Vinciguerra y 'Hirtentanz', de Ungarn.

Todos estos estudiantes actuarán en el concurso nacional que tendrá lugar en el Colegio Alemán de Barcelona del 10 al 17 de marzo, donde se medirán con los alumnos finalistas de todos los colegios alemanes tanto de España como de Portugal.

En cualquier caso, todos los participantes recibieron un diploma acreditativo de la mano del cónsul honorario.

Iria Vicente Pedreira y Sofía Huerta Castrillo, de siete y seis años, respectivamente, fueron las benjaminas de esta edición.

«Apenas alcanzaban a subirse al asiento del piano para interpretar las obras elegidas para el concurso», comentan desde el centro escolar, «aunque hicieron muy bien su interpretación».

Cultura musical

Fue su primera participación en este concurso con el que se busca despertar y promover la cultura musical entre el alumnado de los centros escolares.

La exalumna del colegio alemán San Alberto magno Alejandra Pequeño, de 18 años, fue la mayor de todo el grupo y la única participante del mismo que compite en la modalidad de canto.