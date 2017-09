El alcalde de Donostia, escéptico ante las enmiendas a los pisos turísticos Miércoles, 27 septiembre 2017, 06:41

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno Local, Goia hizo alusión, a preguntas de los periodistas, a las enmiendas que han presentado los grupos de la oposición al proyecto de ordenanza de pisos turísticos. El alcalde puso objeciones al planteamiento realizado por el PP por cuestionar el principio de «cambio de uso» del suelo en que se basa la propuesta normativa del gobierno municipal. Según Goia, si el suelo no cambio de uso y se mantiene como residencial las posibilidades de la administración para regular este fenómeno se limitan bastante. Pese a que los tres grupos de la oposición abogaron por eliminar las tres zonas en las que divide la nueva norma la ciudad, para configurar únicamente una zona saturada y otra no saturada, Goia quiso diferenciar las propuestas de PP, EH Bildu e Irabazi. En relación a las propuestas de estos dos últimos grupos indicó que «algunas restricciones pueden no ser del todo positivas» para la ciudad porque los pisos turísticos «deben tener su lugar» al ser «una oferta de alojamiento más». «Tenemos que evitar las consecuencias negativas, pero algunos escenarios que se plantean son excesivamente limitativos para esta actividad», añadió.