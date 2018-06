Ernesto Gasco: «Nadie se quejará del Metro y del TAV cuando estén en funcionamiento»

Ernesto Gasco aspira a gobernar la ciudad en la próxima legislatura con el PNV, pero con él como alcalde. El primer teniente de alcalde socialista da alguna noticia como que los cines volverán a Garbera y vaticina que «nadie se quejará del Metro y del TAV» cuando estas infraestructuras entren en funcionamiento.

- Falta un año para las elecciones municipales ¿Van a llegar a la cita con los deberes hechos?

- La legislatura se pasa rápido porque se lanzan muchos proyectos y algunos es imposible que se desarrollen en uno o dos años. Sí que hemos logrado algo importante que es dar estabilidad a la ciudad. San Sebastián necesitaba confianza, estabilidad para que se recuperara la ilusión y el emprendimiento. La apuesta del PSE ha sido garantizar esa estabilidad y esa seguridad.

- ¿Hay tándem PNV-PSE para rato?

- Yo voy a trabajar para que el tándem sea PSE-PNV. Creo que la mayoría de los ciudadanos están contentos de que no estemos en aventuras extrañas, de que los radicalismos no sean los protagonistas de nuestra vida cotidiana y de que la estabilidad que damos ambos partidos permitan avanzar en la buena dirección.

- ¿Es difícil gobernar con un rival electoral directo?

- Los dos aspiramos a liderar la ciudad, es legítimo, y ambos hemos demostrado que somos capaces de anteponer los intereses de los ciudadanos a los partidarios. Yo reivindico la gestión del PSE porque siempre que nos han apoyado la ciudad ha avanzado.

- El turismo, sus límites y su regulación, ha sido una de los asuntos de la legislatura ¿Se puede seguir creciendo en este ámbito?

- El turismo a nivel mundial está creciendo cerca de un 10% y en la ciudad lo hacemos ya a un 1,5%. Para nosotros era prioritario conjugar la calidad y la sostenibilidad, y lo estamos consiguiendo. No hace falta que venga más gente sino lograr que vengan de forma más repartida a lo largo del año y que tenga una mayor capacidad de gasto para que, manteniendo nuestra singularidad, podamos llegar a tener más ingresos. Acabamos de declarar la Parte Vieja como zona saturada de actividades económicas, de tal manera que apostamos por que el carácter de ciudad histórica prime sobre cualquier otra consideración.

- ¿Cómo defendería o explicaría la ordenanza de pisos turísticos?

- Es equilibrada, busca la convivencia y racionaliza un fenómeno mundial que genera muchísimos problemas en todos los sitios. Hay ciudades, Amsterdam o Palma de Mallorca, que están tomando decisiones muy drásticas porque no supieron reaccionar a tiempo. Nosotros lo que defendemos es una regulación del sector donde lo que prime sea el uso residencial de las viviendas y que el de los pisos turísticos sea un fenómeno complementario. Y no lo debemos haber hecho mal porque las primeras sentencias empiezan a dar la razón al Ayuntamiento.

- ¿Qué hacen para que las nuevas generaciones tengan expectativas de poder trabajar y vivir en San Sebastián?

- Esto es lo más importante, es lo que a mí más me preocupa. Más allá del 'ecobarrio' de Txomin Enea, donde hemos invertido 12 millones de euros, hay que hacer más cosas. Acabamos de aprobar una mayor densificación residencial en Illarra. La ciudad por construir no puede seguir modelos insostenibles, hay que utilizar mejor los recursos. Aprobaremos el desarrollo del Infierno (Errotaburu) antes de que finalice la legislatura para convertir una antigua zona industrial en una zona residencial de calidad. Y hay que avanzar en la definición de los espacios del camino de Mundaiz, en el entorno de Tabakalera, y poner en valor espacios degradados en otras zonas.

«No solo habrá nuevas salas de cine en Illunbe, sino también en la ampliación de Garbera»

- El plan de vivienda apuesta por la rehabilitación y la subdivisión...

- La política de vivienda tiene que cambiar para responder a las necesidades de los propios donostiarras. Ya no son necesarias viviendas tan grandes, dado que más de la mitad de las familias están compuestas por una o dos personas. Hay que ir a viviendas más pequeñas, con menores costes energéticos, también para que la gente mayor pueda vivir cómodamente. Es todo un cambio de filosofía.

- No han avanzado en la transformación urbana de la variante para hacerla más permeable y parece lejana la eliminación del acceso de Carlos I

- Siempre he defendido que es necesario transformar Carlos I para recuperar el conjunto de Amara. El barrio debe calmar sus tráficos para tener una mayor calidad de vida. Hay que mejorar en peatonalizaciones, en espacios públicos y creo que la reforma de la glorieta de Martutene y el nuevo enlace en Marrutxipi son indispensables, entre otras cosas para que Egia y Gros tengan accesos mucho más normalizados. Lamento mucho que la Diputación en el tema viario no haya tenido en cuenta suficientemente los intereses de la ciudad.

- Llevaban la pasarela de Monpas en su programa de gobierno, pero no se ve ningún avance, como tampoco en la reurbanización de la explanada de Sagüés...

- Nosotros presentamos una moción al Pleno que fue aprobada para que se incorporara en la negociación de Presupuestos Generales del Estado. No sé por qué el PNV, que es el que ha negociado con el PP, no ha llevado adelante la moción que el Pleno ha acordado. Es una pena que hayan desaprovechado esta oportunidad de incorporar la pasarela que, sin lugar a dudas, es algo muy necesario para el remate marítimo de San Sebastián.

- ¿Cómo será el proyecto comercial de Illunbe?

- No solo es un proyecto comercial, va a tener cines, algo que será muy positivo. Incluirá un hotel que va a complementar la oferta de alojamiento fuera de los espacios centrales de San Sebastián y también habrá una apuesta comercial que complemente la oferta del centro de la ciudad y que nos permita competir con los centros comerciales del sur de Francia y Bizkaia.

- Parece que este verano empezarán los derribos para la transformación de la Bretxa y a final de año se podría iniciar la ampliación de Garbera...

- La operación de Bretxa va a permitir recuperar la planta de calle como mercado y se complementará con un espacio sociosanitario en Pescadería, lo que nos parece equilibrado. Garbera es un centro comercial que funciona, tiene entre empleo directo e indirecto unos 1.200 trabajadores y lo que hay que hacer es consolidarlo y fortalecerlo frente a la competencia del BAB2 o los desarrollos de otras zonas de Gipuzkoa. La ampliación estará muy vinculada al ocio y la hostelería. Me consta que entre las nuevas actividades habrá cines, lo que será positivo y beneficioso para los vecinos de Altza e Intxaurrondo.

- Ha comenzado la obra del Metro y la del TAV lo hará el año que viene ¿Qué papel jugarán en la movilidad del futuro?

- Conectividad es la clave del mundo en el que estamos y el que se nos viene encima. Conectividad en todos los aspectos, también en el del transporte. San Sebastián tiene que lograr esa conectividad, no podemos quedarnos aislados. Solo los más radicales nos quieren así. San Sebastián es, desde sus orígenes y por su historia, una ciudad con vocación internacional. El TAV es fundamental, no solo para conectar con el resto de capitales vascas y Madrid, sino con París, Toulouse y Zaragoza. Es vital para Gipuzkoa conectar con el eje mediterráneo. Todo el territorio debería defender este objetivo estratégico. El Metro es la conectividad con nosotros mismos. Que el conjunto de las líneas ferroviarias del territorio, incluido Renfe, estén conectadas e integradas es calidad de vida. Una vez que entren en funcionamiento no habrá nadie que se queje ni del Metro ni del TAV. Al tiempo.