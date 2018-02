Energía, buen humor y... ¡a bailar! en Donostia

‘Y si llueve, ¿qué?’ era la temática escogida por la comparsa Mystic para este año. Ya son ediciones de experiencia y como buenos previsores optaron este sábado por incluir el paraguas como complemento en sus trajes, aunque por suerte para el resto, finalmente no hizo falta más allá de para vestir las coreografías que tenían preparadas.

Las aplicaciones que ofrecen la previsión meteorológica llevan tres días que echan humo. Parecía que iba a ser difícil deshacerse de ese nubarrón con tres gotas que permanecía inmóvil sobre el sábado, pero la lluvia terminó por dar tregua durante prácticamente todo el día. Frío, sí. Pero precipitaciones ni gota, así que la solución era sencilla: «¡Bailar a tope!», exclamaban un grupo de chicas vestidas de época de la comparsa Karmelo Txiki en pleno brote de entusiasmo antes de salir a escena.

Gráfico. Recorrido del Desfile del Carnaval donostiarra.

Como bien apuntaban estas jóvenes, que este sábado se estrenaban en los desfiles carnavaleros, los ocho grados de temperatura había que combatirlos a base de mover el esqueleto. Por eso fueron muchas las comparsas que incluso antes de las cinco de la tarde, hora a la que empezaba de forma oficial el desfile, arrancaron con sus coreografías. Así lo hicieron, por ejemplo, los integrantes de Txingor, a quienes sus trajes típicos de una fiesta cubana no abrigaban en exceso.

La lección aprendida en este sentido la llevaban muchos de los jóvenes que se acercaron a los distintos puntos del recorrido. Disfrazados, por supuesto. Y la mayoría de animales. Perros, osos, ovejas, elefantes y quién sabe cuantas especies más reconvertidas en unos buzos, con capucha incluida, perfectos para forrarse de ropa por dentro.

Gran ambiente

Cada vez que una nueva carroza enfilaba la recta del Boulevard, los bailarines se movían más enérgicos si cabe. No hay que olvidar que además de divertirse, las 26 comparsas y los 2.142 integrantes optan al concurso que cada año se realiza en los Carnavales de Donostia. Y para supervisarles, atentos y sin perder detalle, se encontraba la Diosa Momo, Amaia Díez, y su séquito compuesto por Ione Díez, Jorge Pérez y Rosi García, que no perdieron el ritmo en ningún momento.

Un año más, los trajes de los bailarines, las carrozas y la música a todo volumen de cada una de las 26 comparsas llenaron de vida cada esquina del recorrido por el que pasaban. Desde la famosa canción del Cola Cao, que trajo muy buenos recuerdos a alguna que otra cuadrilla de padres primerizos que observaban los bailes apoyados en sus carritos, hasta la comparsa Furius con quien hacían la combinación perfecta, ya que iban vestidos de galletas.

Galería. La diosa Momo se hace con el gobierno de la ciudad. / Arizmendi

Los amantes de las sagas disfrutaron viendo bailar a los personajes de Star Wars y Juego de Tronos, ambas temáticas elegidas por las dos nuevas comparsas que se estrenan este año: Titanes, llegada desde Errenteria, y Dance Factory, de Gros. «A mí me gusta Daenerys por el pelo largo», indicaba Ane, de 7 años vestida como ella, porque aunque no conoce la serie, su estética le llama la atención. Quienes aún no hayan disfrutado del Carnaval, hoy pueden hacerlo todo el día en Tolosa, centro neurálgico de la fiesta, Donostia o cualquier otra localidad.