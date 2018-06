Eneko Goia: «Espero que el Gobierno de Sánchez desbloquee las demandas de la ciudad»

Eneko Goia (San Sebastián, 1971) llega al esprint final de su primer mandato con fuerzas para repetir como candidato del PNV en las elecciones municipales del próximo año.

- Ya han transcurrido tres años de legislatura. ¿Qué grado de cumplimiento ha alcanzado el programa de gobierno PNV-PSE?

- Según el plan de gestión, un instrumento que por primera vez existe en el Ayuntamiento para controlar la acción del ejecutivo local, se sitúa entorno al 70%, un dato satisfactorio. Lo que acordamos en el programa ha sido nuestra guía y lo hemos ido realizando, con mayor o menor desarrollo. Nuestra acción ha estado encaminada a lograr los objetivos que nos habíamos marcado.

- ¿Se puede decir entonces que la legislatura está lanzada?

- Lanzada y viento en popa a toda vela, como la ciudad. Ha sido una legislatura muy intensa, de puesta en marcha de muchísimos proyectos. Algunos ya los vemos en ejecución y otros los veremos en breve plazo. La ciudad está en marcha, no puede parar y debe seguir por ese camino.

- ¿Este último año se recogerán los frutos del trabajo de los anteriores?

- Creo que los hemos ido recogiendo durante toda la legislatura. Algunos proyectos culminarán en estos meses que quedan, otros podrán arrancar... Son proyectos a medio plazo, por lo que no pienso en un punto final de la legislatura.

- ¿Qué destacaría de cuanto ha realizado el gobierno municipal?

- Todas las actuaciones en la vega del Urumea, que han requerido uno de los mayores esfuerzos por parte de las instituciones, entre ellas el Ayuntamiento, con el encauzamiento del río en Martutene. El desarrollo urbanístico de Txomin Enea es seguramente la operación más potente de la legislatura.

- La oposición critica la falta de gestión del gobierno municipal.

- No sé en qué se basan. Supongo que según se acerca el periodo electoral entraremos en una fase más crítica, pero no es cierto que haya falta de gestión ni esa percepción se corresponde con la realidad que vive Donostia.

«Miramar es un ejemplo de la celeridad y agobio con que se plantean algunas cuestiones»

«PNV y PSE somos dos partidos diferentes y eso se percibirá más este último año»

- 2016, amianto en Altza, puente de Astiñene... Su mandato no está siendo un camino de rosas.

- Es lo que toca. El 2016 fue una de nuestras primeras urgencias porque faltaban seis meses para la Capitalidad y tuvimos que arremangarnos y ponernos a ello de forma muy intensa. Contamos con el trabajo impagable de quien entonces era concejala del 2016, Miren Azkarate, y a ello dedicamos muchos esfuerzos en el arranque de la legislatura. Era algo muy importante, sobre todo desde el punto de vista reputacional de la ciudad, ser capaces de responder a esa apuesta. Se lograron los objetivos. Otro obstáculo que nos encontramos, además de la contaminación en el entorno del polideportivo de Altza o el cierre de Astiñene, fue Txomin Enea. En el inicio de la legislatura, la operación estaba absolutamente bloqueada. Es lo que le toca hacer a un Ayuntamiento: tratar de superar los problemas, sobreponerse a los contratiempos, tirar hacia adelante y sacar los proyectos, que es lo que hacemos.

- ¿La ordenanza de pisos turísticos será uno de los legados de su mandato. ¿Satisfecho con la redacción final aprobada y su solvencia en los tribunales?

- Sinceramente, creo que se ha hecho un trabajo serio, riguroso, que nos ha llevado mucho tiempo. No ha sido para nada una improvisación. El grupo de trabajo que se constituyó en el Ayuntamiento ha funcionado realmente bien. Nos lo pensamos mucho, lo estudiamos mucho, a pesar de que algunos tuvieran prisas por hacer las cosas de cualquier manera. Es una ordenanza equilibrada y racional, sin caer en extremismos. Probablemente por eso hemos recibido ataques por izquierda y derecha, pero esos ataques son los que dejan precisamente de manifiesto que la normativa es equilibrada. También la actividad de control de los apartamentos turísticos se está realizando bien. A veces eso nos supone algún que otro enfado, pero creo que se ha lanzado un mensaje claro: este fenómeno, si tiene que existir, debe hacerlo dentro de unos parámetros razonables y de forma legal y controlada.

- Una consecuencia inmediato de la entrada en vigor de la ordenanza es la salida de muchos pisos al mercado de alquiler a largo plazo.

- Objetivo conseguido por esa parte. Había un discurso muy artificioso, sobre todo por parte de algunos propietarios, que nos decían: 'No nos dejáis hacer negocio con nuestros pisos'. Se puede hacer, pero destinándolo al alquiler ordinario. Además, es más beneficioso para la ciudad que haya una mayor oferta de alquiler estable, que siempre ha sido una de nuestras grandes carencias.

- ¿El riesgo de turistificación o gentrificación se ha alejado definitivamente?

- No hay que bajar la guardia en ningún momento. Cuando se habla de turismo, lo primero que debemos tener en cuenta es que no solo afecta a la ciudad de San Sebastián. Como en ocasiones somos ombliguistas, parece que algunos fenómenos solo los vivimos aquí, pero el del turismo es de alcance mundial. La gente viaja más, en todas partes. La cumbre de la OMT que hemos celebrado en Donostia lo puso de manifiesto. Y esa nueva situación nos exige ser capaces de aprovechar los beneficios que nos pueda traer, que son muchos, pero también diseñar la ciudad para evitar los problemas que puedan derivarse. Ejemplos hay de otras realidades que están muy lejos de la nuestra, pero que nos permiten ver cuáles son los riesgos. Decisiones como la ordenanza de pisos turísticos o la modificación del Plan General en la Parte Vieja buscan dar una respuesta a este fenómeno y promover un turismo sostenible que conviva con el día a día de los donostiarras.

- Otras ciudades como Mallorca han optado por una prohibición total de los pisos turísticos. ¿Tiene esta normativa recorrido en los tribunales?

- El recorrido de cualquier ordenanza en los tribunales es siempre incierto, más en el caso de un fenómenos como este, que es nuevo y todavía tiene incertidumbres jurídicas. Es como intentar poner puertas al campo. En Barcelona, por ejemplo, se ha hecho mucha política, mucho control, mucho discurso sobre este asunto, aunque la realidad no acompaña demasiado porque las medidas no han sido efectivas. Esas posiciones tan maximalistas a veces son muy poco prácticas.

- ¿Qué es lo más importante de cuanto falta por hacer en este último año?

- Faltan muchas cosas muy importantes por hacer. Uno de los temas principales que este Ayuntamiento tiene sobre la mesa es la vivienda. Con la recuperación económica, una de las consecuencias que estamos observando es el incremento del precio del metro cuadrado. El nuevo Plan de Vivienda es una de las mejores herramientas de que disponemos para dar una respuesta a este problema. En el documento se contempla tanto la construcción de promociones públicas para jóvenes, que es el segmento de la población que más dificultades encuentra para acceder a una vivienda, como otra serie de actuaciones que van más allá de la construcción como el diseño del parque de viviendas, la rehabilitación o la accesibilidad para adecuar los pisos a las necesidades de las familias.

- Hay ámbitos llamados a ser reurbanizados como Mundaiz o el Infierno. ¿En qué punto se encuentran estos proyectos?

- La propuesta de desarrollo para que la ciudad crezca por el Infierno está ya muy avanzada. Y en Mundaiz seguimos trabajando, pero es un ámbito complejo por su ubicación y sus elevados costes. Espero que pronto veamos algún resultado.

- La otra vía de escape son los Cuarteles de Loiola.

- Nunca pierdo la esperanza. Hay una decisión política de fondo que debe adoptar el Gobierno de España, pero la lógica nos lleva de forma irreversible a que los Cuarteles salgan de su ubicación actual. Ya no voy a decir adónde tienen que ir o adónde no. El propio Ejército es consciente de que el acuartelamiento está siendo rodeado por la ciudad y que no tiene mucha lógica que siga ahí. Nosotros vamos a seguir peleando para que eso sea una realidad porque en este momento es el mejor pedazo de tierra que tenemos y daría coherencia a la actuación en la vega del Urumea. Yo no pierdo la esperanza.

- ¿La llegada del PSOE al Gobierno central puede allanar el camino para esta y otras demandas estratégicas como el traslado de la cárcel de Martutene?

- Espero que ese nuevo tiempo que anuncia Pedro Sánchez lo sea también para San Sebastián. Confío en que el nuevo Gobierno desbloquee sus asuntos pendientes con la ciudad.

- Sánchez ha prometido respetar los Presupuestos Generales aprobados por el PP, con millonarias inversiones para la capital guipuzcoana.

- La partida más importantes es la del intercambiador de Riberas de Loiola, clave para la transformación de la movilidad en los próximos años. Pero también está la llegada del TAV, la barandilla de La Concha...

- Parece que hay acuerdo sobre los usos del palacio de Miramar.

- Este asunto es representativo de la celeridad y sensación de agobio con que se plantean determinadas cuestiones. Lo digo porque el palacio está bien, funciona bien, pero puede funcionar mejor. Se han analizado distintas alternativas y la que más nos convence es una mixtura de usos. Ligado a lo que ahora se hace, pero dándole un nuevo impulso e incorporando otras actividades que tienen cabida y pondrían en valor el palacio.

- ¿Repetirá en 2019 como candidato a la Alcaldía?

- El partido tiene sus proceso de elección y, aunque aún no está cerrado, soy el único aspirante y a mediados de este mes se anunciará. San Sebastián está viviendo un momento bueno y hay muchos proyectos que seguir desarrollando. Ganas me sobran para continuar con esta tarea, que como donostiarra es un honor.

- ¿Se notará este último año que ya estamos casi en precampaña?

- Se va notando ya, pero más por parte de la oposición. Ha habido cierto desplazamiento hacia posiciones más crispadas en algunas cuestiones. En lo que al gobierno municipal se refiere, yo soy práctico: habrá más ocasión para que se perciba la diferencia porque PNV y PSE somos dos partidos diferentes, que no siempre opinamos o votamos igual. La proximidad de unas elecciones puede provocar que eso quede más de manifiesto, algo que no sería de extrañar. Pero más allá de eso, el compromiso con el programa de gobierno sigue siendo una base sólida sobre la que trabajaremos hasta final de legislatura, por lo menos. Por mi parte, eso será lo fundamental.