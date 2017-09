Egia siempre practica buen balonmano Todos los jugadores y jugadoras de las diferentes categorías del Egia Eskubaloi Taldea. / E.E.T. Viacheslav Kobin se estrena como entrenador del club donostiarra tras haber militado durante diez temporadas en equipos de la Liga Asobal IMANOL LIZASOAIN SAN SEBASTIÁN. Martes, 26 septiembre 2017, 06:51

Hablar de balonmano en Donostia es hablar del Egia Eskubaloi Taldea. No piensen que se trata de una de esas frases tópicas con las que empezar una información. Ni mucho menos. Este club donostiarra tiene federados a más de 300 chavales en 17 equipos diferentes. No mentimos cuando decimos que es el referente de este deporte en la capital guipuzcoana.

Este año, el primer equipo sénior, estandarte del club, ha encontrado nuevo patrocinador para competir en la Primera Estatal Masculina, donde participa junto a quince equipos más, la mayoría de ellos euskaldunas. Egia Kopidin, este es su nuevo alias, arrancó la temporada el pasado domingo 16 con derrota por 32-24 ante el Romo Indumipe de Getxo. Este pasado fin de semana se estrenó ante su afición en el Polideportivo de Egia con una nueva derrota, ante el Uharte navarro (28-33). Además de lucir un nuevo sponsor, también estrenan técnico en el banquillo, Viacheslav Kobin (Rusia, 1973). Se trata de un entrenador con más de 10 años de experiencia como jugador en la Liga Asobal y que ha pasado por equipos como el Octavio Pilotes Posada, el Arrate o el Adelma. Esta será su primera experiencia en Primera Estatal como técnico después de haber estado a las órdenes del equipo femenino Errotabarri de la Liga Vasca durante dos años. Charlamos con él para saber cómo se llevó a cabo su fichaje por el Egia Kopidin. «Después de un tiempo entrenando decidí dejarlo y tomarme un respiro. Con el trabajo que tenía no tenía tiempo para otras cosas. Opté por arbitrar partidos en Liga Vasca los fines de semana. Ahora he abierto un bar y tampoco dispongo de mucho tiempo libre. Cuando vinieron los chicos del Egia a preguntarme si quería entrenar al primer equipo sénior no me lo pensé dos veces. Me lo pusieron muy fácil puesto que fueron muy flexibles a la hora de compaginar el bar con mi trabajo como técnico».

Esta es la primera experiencia de Kobin como entrenador en esta categoría. Un reto que afronta con mucha ilusión. «Me sentó bastante mal perder el primer partido de Liga, pero es lo que tienen todos los deportes, a veces te dan alegrías y otras tristezas. Se nos escapó el partido en la segunda parte. Arrancamos con muy buenas sensaciones, pero luego tuvimos diez minutos de despiste y se nos fueron en el marcador. Nuestro objetivo es quedar lo más arriba posible en la clasificación, aunque primero tenemos que salvar la categoría. Luego, paso a paso, iremos fijándonos otros objetivos. Va a ser una liga disputada, con mucha igualdad. Los partidos se van a decidir por pequeños detalles. Por suerte, el mundo del balonmano es muy pequeño y conocemos muy bien a todos nuestros rivales. Creo que el Anaitasuna es el rival más fuerte, va a pasar por encima de todos».

Egia Kopidin mantiene el bloque de jugadores del año pasado. Un equipo joven pero con experiencia en esta categoría. «Mantenemos, más o menos, la misma plantilla que la temporada pasada. El bloque central es nuestro punto fuerte, los dos centrales. También destacaría a los laterales. Gente joven, con mucha ambición».

Después de dos jornadas disputadas, estamos seguros que con un ex jugador como Viacheslav Kobin en el banquillo y la experiencia que pueda tener sobre el terreno, las victorias y las buenas noticias llegarán tarde o temprano a las oficinas del Egia Kopidin.

Sin olvidarnos tampoco de la ambición y el hambre de triunfos que tienen sus jugadores.

Patrocinio

También nos dedica unas palabras el presidente del Egia Eskubaloi Taldea, Odei Arzak (Donostia, 1984), para analizar más en profundidad este club donostiarra. «Nos ha costado mucho encontrar un patrocinador para el primer equipo. Ha habido muchas empresas que han ayudado en la medida de lo posible, pero necesitábamos de una inversión más fuerte que sufragara la mayor parte de los gastos. Una persona que antes estaba en la directiva ha hecho la buena acción de la temporada con este nuevo sponsor. Aun así, tampoco da para cubrir muchos gastos. Tenemos un presupuesto cercano a los 100.000 euros. Con el patrocinio privado no llegamos a cubrir ni el 8%, pero estamos muy agradecidos a todo aquel que aporta su granito de arena».

Este club donostiarra tiene también uno de los equipos femeninos más punteros del momento. «Ha sido un conjunto que ha tenido muchísima evolución. Este año han subido cuatro juveniles y tiene muy buena pinta. Tenemos equipos desde infantiles hasta sénior. Este año hemos tenido un montón de chicas que han venido a apuntarse. Prueba de ello es que tenemos tres equipos en infantiles»