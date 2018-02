La dueña de un estanco donostiarra desarma a una persona que pretendía robarle con una pistola 00:30 Así ha sido el atraco que se ha producido este viernes en Amara El suceso ha ocurrido este viernes por la tarde en el barrio de Amara JAVIER PEÑALBA Viernes, 23 febrero 2018, 21:51

Eran las cinco menos veinte de la tarde. Itziar Vergara y su hermana Marta acababan de abrir el estanco que desde hace más de treinta años regenta su familia. Se trata de un establecimiento emblemático del barrio donostiarra de Amara, situado prácticamente en el chaflán de las calles Isabel Segunda y Carlos I. «Yo estaba en la trastienda cuando ha entrado un individuo a atracarnos. Se ha dirigido a mi hermana y a la vez que le apuntaba con una pistola le ha pedido el dinero», relata Itziar.

Bajo el shock por la situación, Marta permaneció unos intantes inmovil, «pero a mí no sé qué me ha pasado. He sentido un impulso que me ha salido de dentro y he ido directo a por él», relata Itziar.

En una acción que ni siquiera ella acierta a explicar, salió del mostrador y con enorme ímpetu arrinconó al atracador en una esquina del local. Allí arrebató al asaltante la pistola que sujetaba en sus manos. «No me preguntes más porque no puedo dar una justificación de por qué he actuado de este manera. Me ha salido así», reconoce.

Con el atracador desarmado, este buscó la manera más rápida posible de salir de allí. A duras penas abrió la puerta, mientras la estanquera trataba de retenerle. «Al final ha conseguido marcharse y aunque le he seguido unos metros se ha escapado».

Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Policía. Al lugar han acudido varias patrullas de la Ertzaintza cuyos agentes han sido informados con precisión de lo sucedido y se han hecho cargo del arma. «Me han dicho que se trataba de una pistola simulada. Los policías me han echado la bronca. Me han dicho que cómo había podido abalanzarme sobre el atracador y quitarle el arma, que era poco menos que una temeridad, que si hubiera llevado una pistola real me habría disparado».

La respuesta de Itziar Vergara ha sido la misma. «Les he dicho lo que acabo de relatar, que ni yo misma sé por qué lo hice. Y te voy decir más. Hace unos días cuando atracaron al estanquero de Intxaurrondo y luego a otro en Errenteria comentaba que yo jamás hubiera actuado igual que mi colega, que le echó un spray de pimienta, que le habría dado el dinero para que se marchara lo antes posible. Y, sin embargo, mira cómo he reaccionado», explica Itziar.

Inexperto

La titular del negocio ha relatado ya más relajada que el atracador llevaba la cara oculta con un pasamontañas. No se le veía ninguna parte de la cara. Tal vez los ojos, pero tampoco me he fijado. Llevaba unos pantalones de pitillo. Era un chico delgado y yo diría que bastante inexperto, dado el comportamiento que ha tenido».

Tras los hechos, agentes de la Ertzaintza han desplegado un dispositivo por diferentes zonas del barrio. Fuentes de Seguridad, no obstante, han indicado que el operativo no había dado el resultado deseado.

No es la primera vez que este establecimiento es victima de delicuentes. «He tenido un poco de todo, butrones, intento de atraco...», afirma. El último tuvo lugar en 2011. Una banda de butroneros sustrajeron tabaco por valor 30.000 euros. Era el tercer robo que sufría esta expendeduría. «Recuerdo que hace mogollón de años nos atracaron dos personas que habían salido de la carcel con condenas de diecisiete años. Te puedes imaginar el historial que tenían aquellos individuos».

Itziar reconoce que el tipo de negocio que regenta resulta ciertamente atractivo para los delincuentes. «Nosotros, por lo general, utilizamos dinero en efectivo. El que acude a nosotros no viene con tarjeta de crédito. Por lo tanto, siempre hay billetes y monedas y ya sabes que eso atrae a ladrones y atracadores».

Pero además la estanquera recuerda que «el tabaco robado es un pruductor que tiene muchas salidas. Se coloca muy facilmente».