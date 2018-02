«Seré la 'drag' Priscilla, con toques donostiarras» Amaia Díez, diosa Momo del Carnaval, pide a los donostiarras que se pongan «aunque sea unos brillos» y que animen a las comparsas A. M. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 1 febrero 2018, 06:41

Donostiarra, de 44 años, prácticamente todos ellos volcada en el Carnaval («desde que mi madre me subió de niña a una carroza»). Amaia Díez García, fundadora de la comparsa Intxaur Txiki, es la diosa Momo de este año. Se disfrazará de la drag queen Priscilla, «pero será un personaje muy donostiarra, con toques azules y blancos».

-Creo que ha visitado a una a una a las comparsas en sus ensayos...

-Sí, lo he hecho porque sé que necesitan apoyo. Son muchos meses de trabajo, de preparar coreografías, confeccionar trajes, preparar carrozas y nunca viene mal que alguien que no es de tu comparsa te anime. Los carnavaleros estamos muy locos por esta fiesta, pero a veces necesitamos ánimo para seguir en la brecha.

-¿Qué querría lograr como diosa Momo?

-Me gustaría que nos quitasen esa etiqueta de sosos que nos adjudican a los donostiarras. De soso no tenemos nada. Y también me gustaría contar con todos para animar y dar calor a las comparsas. Son muchos meses de ensayos, de preparación, de trabajo, y unos aplausos se agradecen mucho en la calle, vienen muy bien, son gratificantes.

- ¿Y su mensaje para los donostiarras?

-Solo uno: que salgan a la calle a disfrutar, que miren el cartel de este año, que es una gran sonrisa, y que se animen a integrarse en la fiesta. Para ello no hace falta romperse la cabeza con disfraces complicados. El que no quiera disfrazarse que se ponga unos brillos o un espumillón que le haya sobrado de Navidad. No hace falta ir disfrazado de los pies a la cabeza para vivir el carnaval. Basta con cualquier trapillo para cambiar el chip.

-¿De qué se va a transformar estos días?, ¿Va a cambiar de disfraz?

-Mi comparsa va de la China Imperial, pero yo como diosa Momo me vestiré como la 'drag queen' Priscilla, con unos toques blancos y azules muy donostiarras.

-Me han dicho que anda mirando las previsiones meteorológicas todo el día y que tiene un remedio infalible contra la lluvia...

-No va a llover, eso seguro, pero si la cosa se torciera he leído en internet que los del signo zodiaco Aries tienen que soplar a las nubes para llevarlas a otro lado. Yo no puedo, porque soy Cáncer, pero mi padre sí y ya le he dicho que se ponga en la ventana a soplar dirección Francia.