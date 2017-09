El 56 % de los donostiarras cree que la ciudad no llega al límite en turismo Una encuesta del Ayuntamiento sitúa, además, en el 71% la cantidad de ciudadanos contrarios a destinar recursos municipales a las corridas de toros EFE San Sebastián Viernes, 29 septiembre 2017, 14:59

El 56 % de los donostiarras cree que San Sebastián no ha llegado a su límite en la atracción de turismo, según una encuesta del Ayuntamiento, que sitúa en el 71 % la cantidad de ciudadanos contrarios a destinar recursos municipales a las corridas de toros.

Éstas son algunas de las conclusiones de la segunda parte de la Encuesta de Percepción Ciudadana de 2107, cuyos resultados ha presentado este viernes el alcalde, Eneko Goia, junto a responsables del Instituto Datakey, encargado de hacerla a través de 620 entrevistas telefónicas a residentes en San Sebastián de 16 a 74 años, distribuidos de forma proporcional por barrios, sexo y edad.

Tras la primera entrega sobre calidad de vida, seguridad, convivencia y oferta comercial o de ocio, dada a conocer hace uno días, Goia ha difundido ahora la segunda, que analiza la visón que tienen los ciudadanos en torno a los problemas, la participación o los proyectos estratégicos de la capital guipuzcoana.

Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, sobre el turismo, el estudio cifra en el 39 % la proporción de donostiarras que considera que San Sebastián ha alcanzado su techo de atracción turística -frente al 56 % que no lo cree-, mientras que sitúa sólo en el 18 % a quienes apoyan dedicar recursos municipales a los festejos taurinos -ante el 71 % que no está de acuerdo-.

Sondeo sobre doce retos estratégicos

De los doce retos estratégicos de la ciudad sobre los que se ha sondeado, el acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes, preocupa de forma importante o muy importante al 97 % de los donostiarras, que conceden también gran relevancia a la atracción de empresas innovadoras y de investigación, con un 98 %, y a las acciones para luchar contra el cambio climático, con otro 97 %.

Por el contrario otorgan menos importancia a proyectos de infraestructuras como la pasante ferroviaria del metro por el centro de San Sebastián, que no lo considera importante un 51 %; la remodelación del estadio de Anoeta a la que no da relevancia el 55 %; y la ampliación del centro comercial Garbera, al que no otorga gran interés el 66 % de los encuestados.

El informe ha sondeado a los donostiarras sobre "el reconocimiento a las víctimas de la violencia de motivación política" en San Sebastián, sobre lo que el 52 % apuesta por mejorarlo y el 27 % no lo ve necesario.

La Capitalidad Cultural Europea 2016 ha provocado división de opiniones, con un 51 % de insatisfacción y un 46 % de encuestados satisfechos.

En cuanto a la participación ciudadana, en torno al 66 % carece de interés por tomar parte en los asuntos municipales y un 90 % no participa en ninguna asociación o entidad local.