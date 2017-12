Donostia aprueba un presupuesto de 445 millones con 3,8 acordados con la oposición

Irabazi criticalos «proyectos fantasma»

«Ustedes son los reyes del ilusionismo: ahora lo ves, ahora no los ves», indicó la portavoz de Irabazi, Amaia Martín, al gobierno municipal a quien acusó de anunciar proyectos que no se ejecutan (Ilunbe, Iztueta, ambulatorios, Bretxa, vaguada de Oleta...) y reprochó reducir las políticas sociales y no priorizar el medio ambiente.