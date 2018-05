Los niños gritan. Corren. Patalean. Hacen ruido. Inadmisible. Insoportable y todos los adjetivos terminados en -able. Que venga la Policía y mida los decibelios. Que se cierre la pista de juegos de la plaza Blas de Otero, y también la plaza del Txofre, el parque Cataluña, las pistas de Amara; que cierren de paso el frontón de Igara cuando llueve, porque se llena de chavales en busca de un sitio donde jugar bajo cubierto y terminan por adueñarse del lugar; que en la guardería de al lado de casa pongan pantallas antirruido, porque el recreo parece jugarse en el balcón; que enmudezcan los críos y en lugar de pegarle al balón que se peguen a una pantalla, entretenidos pero sobre todo en silencio; que los vecinos de arriba no le dejan utilizar al bebé el correpasillos, que parece que han soltado a la caballería; que el llanto a las cinco y media de la madrugada se programe para las nueve de la mañana, porque la paciencia tiene sus límites; qué manía tienen de madrugar, incluso en domingo; que hagan el favor esos padres de decirle al niño que se coma de una vez el primer plato y deje de molestar a la mesa de al lado; que el Ayuntamiento lo regule, que imponga multas a partir del tercer grito del chaval, que reparta tapones para los vecinos; que en la playa no echen arena al arrastrar los pies, que no se ensucien; que no hagan castillos y se quiten de la orilla, así no se puede pasear; que no entre un grupo de padres con sus hijos al bar a la hora del aperitivo porque estorban a los clientes; que disculpen las molestias. Son niños.