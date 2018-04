La normalidad se abre paso tras los desprendimientos Paseo del Faro. Ya han comenzado los trabajos para estabilizar la ladera y eliminar el montón de tierra y lodo acumulado en la vía. / D. U. El Ayuntamiento confía en que este fin de semana se abra el paseo del Faro a los coches y los vecinos desalojados vuelvan a sus casas DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Jueves, 19 abril 2018, 08:12

La llegada del buen tiempo ha permitido poner en marcha, y a máxima velocidad, los trabajos para liberar los caminos que en las últimas semanas se han visto afectados por diferentes corrimientos de tierra. En la actualidad son tres los puntos en los que el Ayuntamiento tiene centrada su atención: el paseo del Faro (en Igeldo), el de Errondo (en Aiete) y el de Luis Pedro Peña Santiago (en Sagüés). Los dos primeros cuentan con la máxima prioridad, ya que suponen el acceso de cientos de vecinos a sus casas, y en ellos las máquinas ya han comenzado a actuar para poder liberarlos por completo para comienzos de la próxima semana.

Las intensas lluvias de las últimas fechas han sido las responsables de estos desperfectos y, en cierta medida, también las culpables de que los trabajos de reparación no se hayan podido comenzar antes. Y si no que se lo digan a los residentes del paseo del Faro. Cinco familias llevan más de un mes esperando para poder volver a sus casas por culpa de un importante corrimiento de tierras, mientras que otros tantos vecinos se han visto obligados a tener que dar un rodeo de 3,5 kilómetros por el parque de atracciones para poder acceder a sus domicilios.

LAS ACTUACIONES En Igeldo Tras más de un mes sin poder actuar, esta semana han empezado a trabajar las máquinas en el paseo del Faro. Está previsto que si no es este fin de semana, a comienzos de la próxima esté abierto el paso al tráfico rodado. En Aiete El paseo de Errondo amaneció hace una semana con un corrimiento de tierras que obstaculizó toda la calle Errondogaina. Desde ayer tiene uno de los carriles abiertos, regulado por un semáforo, y estará a pleno funcionamiento la semana que viene. En Sagüés El paseo Luis Pedro Peña Santiago, al final de Sagüés, lleva desde el mes de febrero cerrado y no se prevé que vaya a abrirse a corto plazo al no tratarse de un punto de tanta urgencia como los otros dos.

Su espera parece que tiene fecha de finalización. Según explica el concejal de Espacios Públicos, Alfonso Gurpegui, si los trabajos avanzan a buen ritmo como hasta ahora los vecinos desalojados de la casa Itas-Gain, en el número 59, podrían volver a su vivienda este mismo fin de semana. Asimismo, se espera que para esos mismos días, o sino para comienzos de la próxima semana, pueda estar abierto uno de los carriles de esta carretera para permitir el paso del tráfico rodado.

Fue el pasado 10 de marzo cuando una gran cantidad de tierra y restos del muro de contención que sostenía el talud volcaron sobre la carretera y bloquearon totalmente la circulación en la única vía de comunicación de los residentes de la zona. Tal y como explica el edil socialista, al tratarse de un terreno privado, las obras de estabilización y reconstrucción de los muretes necesarias han corrido a cargo de los propios vecinos, que han encargado a una empresa su ejecución. Los técnicos municipales, por su parte, son los encargados de supervisar los trabajos y asumen la competencia para autorizar el acceso a la casa desalojada.

«El Ayuntamiento ha hecho poca cosa; no se ha involucrado para nada en el asunto. Alguna ayuda nos podía haber prestado», se lamentaba la semana pasada uno de los vecinos afectados. Gurpegui, en este sentido, explica que «la seguridad es fundamental y los intentos que ha habido en las últimas semanas para abrir un carril eran peligrosos, no había garantías de que no se fueran a producir nuevos desprendimientos». De ahí otro de los motivos por los que se ha tardado tanto tiempo en acometer estas tareas. «Desde luego, no ha sido una cuestión burocrática o de retraso en la elaboración de los trámites», remarca, a la vez que añade que «la situación ha cambiado bastante en las últimas horas gracias a la mejora de la meteorología».

«Mucho lodo y barro»

El segundo desprendimiento que más problemas ha generado se produjo hace exactamente una semana en la subida al paseo de Errondo, en la calle Errondogaina, y cortó completamente esta carretera. Las máquinas empezaron este lunes a trabajar en la zona y desde ayer por la tarde ya está abierto un carril para el paso alterno de vehículos, mediante un semáforo. La apertura completa de esta carretera también está prevista para la próxima semana, si todo va según lo previsto. «Se están llevando a cabo aquí también trabajos para sostener la ladera. Pero al igual que en Igeldo, no es nada fácil. Está saliendo mucho lodo que complica la tarea de los operarios», apunta Gurpegui.

No obstante, la vecindad del Alto de Errondo y la zona de Etxadi ha vuelto a mostrar su enfado por lo ocurrido ya que, aseguran desde la asociación de vecinos Lantxabe, «son años de reuniones con el Ayuntamiento sobre el riesgo de un desprendimiento en este punto».

Se quejan de que durante estos días las líneas 23 y 32 de Dbus se han visto obligadas a dar un gran rodeo y que muchos vecinos se han visto en la obligación de coger un taxi. En este sentido, denunciaron que han visto limitado «el derecho al transporte público y al uso de la bicicleta, pero se mutila el más elemental, el derecho a moverse de un lado para otro» y añadían que, a su parecer, «vivir en un barrio alto otorga menos derechos a la ciudadanía».

El menos urgente

Por último, el Ayuntamiento también tiene su mirada puesta en los desprendimientos producidos en la zona final del paseo Luis Pedro Peña Santiago, en Sagüés, el menos «urgente» de los tres puntos afectados de la ciudad «por no afectar a ningún acceso concreto», señala Gurpegui.

En febrero se produjo un corrimiento de tierras y piedras de la ladera en este punto, provocados por el temporal que azotó la costa, y que generó desperfectos en la barrera dinámica de protección que estaba colocada. Aunque ésta soportó la caída de material del monte, los daños que sufrió obligaron a cerrar la zona con un vallado y a encargar tareas de reparación de la misma. No obstante, la lluvia caída en las últimas semanas ha provocado nuevos corrimientos que han obligado a recortar otros 30 metros el final de paseo de Sagüés, ampliando el cierre que estaba ya instalado.

«Intentaremos actuar lo antes posible, pero hemos priorizado los otros dos actuaciones», explica el edil socialista, que explica que en este último desprendimiento ha caído una roca de gran tamaño a la red de protección, así como tierra al propio paseo. «Hay que retirar esa piedra y restituir la red afectada», añade.