Onintze Erquicia: «Hacer deporte no te exime de estar activo en el día a día» No es la selva, la jungla ni la Amazonia, sino un gimnasio para la vida de verdad. Onintze haciendo el mono en Mundaiz Fit. / USOZ Monos, ciclistas, hierba artificial y viejas fotos en Soroa, 25 | BEGOÑA DEL TESO Domingo, 3 junio 2018, 09:38

Hay chica nueva escaleras abajo de José María Soroa 25, en un local que toda la vida toda lo hemos conocido como gimnasio: Mundaiz, hoy llamado Mundaiz Fit. Ella es fisioterapeuta titulada y tanto como monitora como practicante se ha dedicado a todas las modalidades posibles de deporte, gimnasia, actividades físicas y otras historias. Resulta ser igualmente esposa de un ciclista que sigue entrenando para hacer el Camino de Santiago en 24 horas, Mikel Azparren. Y madre de dos txirrindularis con presente y futuro de campeones: Xabier Mikel y Enekoitz. También de Aitana, once años, nombrada mejor portera en la liga de fútbol playa de La Concha.

- Así que no vale machacarte horas en el gimnasio, hacer kilómetros en tu bici de fibra de carbono o pasarte los días escalando en el rocódromo.

- No si resulta que crees que con eso basta y luego para ir a por el pan coges el coche. O el ascensor para subir al tercero donde vives.

- Vaya. Yo diría que hasta ayer mismo creíamos que sí bastaba.

- Hasta ayer puede que sí, pero hoy ya no. Los (pen)últimos estudios, pruebas y análisis realizados vienen a demostrar que los entrenamientos de alta intensidad y larga duración producen un desgaste excesivo en el cuerpo y le exigen demasiado tiempo para recuperarse.

- Pero no me creo que vayas a decir en esta página que no juguemos al fútbol, no levantemos pesas, no corramos la Behobia, no combatamos, no...

- Para nada. Es un placer. Es una necesidad. Algo que nos ayuda a sentirnos vivos. En forma. Quiero decir que hay que redimensionar nuestras ideas sobre el deporte y la actividad física. Esos estudios y reflexiones que comentamos demuestran que muchas veces la actividad deportiva que realizamos no tiene el debido reflejo en nuestro día a día, no es una práctica funcional. Y lo que se intenta lograr aquí y en otros sitios es que vayas a tu gimnasio o centro deportivo para que como resultado no te duelan la espalda o los brazos cuando cargas con las bolsas de la compra o no te canses al correr para coger el autobús. O subir escaleras.

- Ah, como las nuevas teorías sobre las artes de defensa y combate.

- ¿?

- Se mantienen, claro, las marciales, las orientales, las clásicas pero van surgiendo modalidades muy urbanas, muy actuales. No usas katana, usas las llaves, el móvil.

- Algo así, cierto. Los monos no hacen deporte, ¿verdad?

- No, claro. ¡¡¡???

- Y sin embargo son ágiles, son rápidos, son gráciles. Trepan, saltan, van, vienen. Incansables. Sus movimientos están absolutamente integrados en su hábitat. En y para su vida. De ahí que a nuestra manera de entrenar, de activarnos la llamemos aquí Batz Kimil.

- ¿No es el mono-gorila del horóscopo maya? Símbolo absoluto de la energía: siempre activo, no descansa ni se está quieto.

- Ahí lo tienes. Agilidad. Fuerza. Movilidad. Intensidad. En nuestro salón selvático de césped artificial (se entra con zapatillas de ballet pero no de puntas) reproducimos los movimientos naturales del ser humano. Los que, qué cosas, no nos costaba realizar cuando éramos niños, pero...

- Sé cómo vas a acabar la frase.

- ¿Sí?

- Dirás que con el paso del tiempo y por tantas convenciones sociales, por los miedos y vergüenzas que desarrollamos con los años...

- ... Acabamos olvidando que sabíamos saltar, trepar, rodar, dar vueltas sobre nosotros mismos, levantar los brazos. Y si lo hemos olvidado, si lo hemos abandonado, ¿cómo vas a ir a un gimnasio donde se supone que te tienes que poner a hacer abdominales o colgarte de una espaldera? Si quieres, ya lo harás, lo haremos. Pero primero recupera tus movimientos naturales. Que son los que necesitarás en el día a día. Consigamos las habilidades físicas que nos son propias como animales bípedos que bajaron del árbol y viven en ciudades. Luego ya veremos si nos apetece prepararnos para hacer series de velocidad o para bailar zumba. Y hagámoslo en un ambiente que se respire eso, una sensación de querer sentirse bien y entre amigos. Y si te pasas, te pasas. Cuando llevas una vida cuidada, una cerveza no hace daño. Dos tampoco. Sí, aquí el aperitivo son barritas de muesli y el café lo ofrecemos americano, pero en la nevera de nuestro 'workcycling' hay algo más que bebidas isotónicas.

- ¿'Workcycling'?

- Mientras yo ando con mi gente en la jungla, rodeada de monos, lianas y troncos, Mikel y los suyos entrenan sobre las bicicletas. Indoor, claro. Pero sin los gritos ni la música a mil decibelios. Con tu entrenador a pie de bici. Teniendo en cuenta (y trabajando) los vatios de potencia de cada uno, de cada quien.

- Y mientras tanto, Mikel Xabier Azparren Erquizia, campeón de aficionados de contrarreloj.

- Y Enekoitz, cadete, tres carreras ganadas. La última, en Lazkao.