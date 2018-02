«Ahora hay demasiadas plazas libres» La calle Virgen del Carmen cuenta con mucho más espacio de aparcamiento desde la implantación de la OTA el día 2. / FOTOS: LUSA Los vecinos de Egia valoran la implantación de la OTA en el barrio con opiniones encontradas DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Sábado, 17 febrero 2018, 09:39

Aparcar en Egia no es ya una misión casi imposible. La llegada de la OTA el pasado día 2 de febrero al barrio ha traído consigo una más que notoria liberación del espacio de aparcamiento. «Tal vez demasiado», se aventuran a decir algunos usuarios. Como ha ocurrido en otras zonas de la ciudad, su implantación ha traído aparejada las alabanzas de unos y las críticas de otros. Entre los vecinos hay opiniones encontradas entre los que opinan que la medida es positiva porque se han ampliado sus posibilidades para estacionar y los que creen que la OTA comercial lo único que hace es dejar demasiados huecos libres. Y en la otra cara de la moneda están aquellos comerciantes que acuden en coche a su puesto de trabajo y que se ven en la obligación no sólo de pagar, sino también de moverlo de sitio cada cierto tiempo para que no les multen.

Juan vive en la calle Ametzagaina y se muestra feliz de poder llegar a comer a su casa sin haber dado varias vueltas para encontrar una plaza de aparcamiento. «Hay más huecos, sobre todo en la parte alta, y para residentes», afirma. Ahora bien, opina que «es una pena que mi calle y la calle Virgen del Carmen sean de OTA comercial y ahí no pueda estacionar aunque sea residente».

Pablo y Garbiñe, por su parte, viven en la calle Virgen del Carmen y tienen alquilado un garaje privado para poder dejar su coche. El cambio con la OTA no les convence y opinan que no ha sido una medida acertada. Sobre todo en lo referido a las zonas reguladas de tipo comercial, de color rojo. «Nuestra calle no es como la calle Fuenterrabía o la calle Urbieta, ni por tipo de comercio ni por tipo de clientes. ¿Qué sentido tiene que pongan el mismo tipo de OTA?», se preguntan. «Ahora hay demasiados sitios libres», aseguran. «Medidas como ésta solo hacen que la gente, si tiene que coger el coche para hacer alguna compra, acabe en un centro comercial», concluyen.

la misma línea, Arantxa opina que «desde el momento en el que los aparcamientos están libres casi al 70%, nadie puede dudar de que no ha sido una decisión acertada».

Buena cuenta de ese espacio libre dan Javier y José Luis, que aparcan tranquilamente su camión de mudanzas en Virgen del Carmen, sin preocuparse de encontrar libre un sitio de carga y descarga. «Antes de la OTA lo habríamos pasado peor, sin duda. Aquí pagamos pero podemos estar hora y media», explican.

Pagar y mover el coche

También en Virgen del Carmen, pillamos a Ainhoa pagando en una de las máquinas la tarifa por aparcar ahí. La más cara por ser comercial. No oculta su enfado. «Yo soy de Lezo pero trabajo aquí y vengo en coche. Tengo que estar renovando la OTA cada hora y media y moviendo el coche también cada cierto tiempo», explica. «No tengo ninguna alternativa excepto el autobús que no me pilla nada bien», se lamenta, a la vez que critica que la medida solo tiene un afán recaudatorio por parte del Ayuntamiento. Su única opción, para no tener que andar pendiente es dejar su coche en la zona alta del barrio, donde se puede estacionar por un máximo de nueve horas.

Desde el consistorio recuerdan que los titulares de vehículos mixtos de empresa o comercio radicados en la zona pueden beneficiarse de una viñeta especial que les permite pagar la tarifa 3, más barata, sin necesidad de desplazar el vehículo una vez utilizado el tiempo máximo de permanencia de cada zona. Aun así, Arantxa, trabajadora de una pescadería señala que eso le supone «un gasto al mes cercano a los 60 euros» por dejarlo en zona roja. «Entiendo que los vecinos estén contentos, porque ahora se ve todo mucho más vacío. Pero resulta bastante caro para los que trabajamos aquí».

En la misma línea se pronuncia Javier, que viene desde Errenteria que tiene su tienda en Egia. Dice que para poder utilizar la tarifa 3 tendría que dar de alta su coche como vehículo de uso industrial, «lo que supone 2 ITVs al año y una limitación de la velocidad a 90 kilómetros por hora», explica.

Antonio, por su parte, señala que «los barrios como Centro, Gros o el Antiguo tienen mejores conexiones de transporte público que Egia y ahí igual la OTA no perjudica tanto, pero aquí a los comerciantes que venimos en coche, que somos muchos, no nos compensa», asegura.

Una pareja de Lasarte, que visita el barrio para comer en un restaurante de la zona, señala que «poner OTA en los barrios populares tiene delito». En cambio, en la panadería Ogi Berri, Jone desde el otro lado del mostrador comenta que en los pocos días que lleva implantada la OTA los comentarios que ha escuchado por parte de los vecinos han sido positivo.

En la actualidad hay 1.606 plazas reguladas de OTA en Egia -excluyendo las de residentes-, eliminando las zonas que hasta hace poco eran gratuitas. Muchos vecinos aseguran que los coches ahora se irán a aparcar al vecino barrio de Intxaurrondo. Las calles del entorno como Zubiaurre o Fernando Sasiain (junto a Cocheras) podría ser el destino de algunos de ellos. «Será cuestión de tiempo que acaben poniendo allí también la OTA», augura una vecina.