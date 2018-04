Curiosidades sobre la barandilla de La Concha Un hombre pinta la barandilla de La Concha en 1988. / POSTIGO Inaugurada en 1916 por Alfonso XIII, se dice que costó 5.700 pesetas KAREL LÓPEZ Martes, 24 abril 2018, 16:08

Ahora que el Ayuntamiento de San Sebastián ha puesto a la venta tramos de la antigua barandilla de La Concha no está de más conocer un poco más sobre uno de los iconos de la capital guipuzcoana. He aquí una serie de curiosidades que tal vez no conozcas:

El precio 5.700 pesetas

Se dice que la primera barandilla de La Concha costó 5.700 pesetas. Es decir, 34 de los actuales euros. Cada tramo, de 80 centímetros y 50 kilos, se venderá ahora por 145 euros.

Centenaria Fue inaugurada en 1916

Con la reforma del paseo de La Concha en 1910, coincidiendo con buenos años de la ciudad tras la llegada de Isabel II, se colocó la barandilla de La Concha. Aunque, eso sí, no fue hasta 1916 cuando se inauguró. Lo hizo Alfonso XIII.

Desde Asturias Fundiciones Infiesta S.A.

Fundiciones Infiesta S.A. es la encargada de fabricar la barandilla de La Concha que hace ya más de un siglo fue diseñada por Juan Rafael Alday. Fundiciones Molinao fue la primera empresa encargada de su producción.

Al revés La flor mira a la playa

Un tramo de la barandilla de La Concha está colocado de diferente manera al resto. La flor mira a la playa, y no al paseo. Además, el tramo que se localiza junto a la Caseta Real es diferente.