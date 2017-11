La criba de candidatos a Tambor de Oro se retrasa, al menos, una semana Se elegirán entre tres y cinco propuestas de las 101 presentadas y la ciudadanía podrá votar su favorita a partir del próximo 11 de diciembre DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 22 noviembre 2017, 07:17

Estaba previsto que esta semana la corporación municipal decidiera quiénes son los elegidos para optar al Tambor de Oro del año que viene. Pero la larga lista de candidatos propuestos por los donostiarras, compuesta por 101 nombres, ha hecho que los trabajos de análisis y elaboración de informes llevados a cabo por los servicios municipales se hayan retrasado algo más de lo que se esperaba. Y, por ende, que la criba para elegir entre 3 y 5 candidatos definitivos al galardón también se haya visto aplazada.

Así lo reconocía ayer el alcalde, Eneko Goia, quien explicó que no existe «un calendario cerrado» para llevar a cabo estos trabajos de preselección. No obstante, anunció que «entre esta semana y la que viene» se intentará trabajar en la confección de esas candidaturas finales, aunque no se atrevió a dar una fecha definitiva.

En cualquier caso, el objetivo es poder llegar «en plazo y forma» al 11 de diciembre, fecha en la que está previsto que se abra el periodo de votación a través de internet para que los donostiarras puedan elegir a su favorito para llevarse el máximo galardón de la ciudad.

Goia explicó que cree que será necesaria más de una Junta de Portavoces para elaborar la lista de candidatos definitiva y que por ello se celebrarán sesiones extraordinarias a lo largo de los próximos días. El baile de fechas es comprensible, habida cuenta de que el Ayuntamiento se enfrenta este año por primera vez a esta nueva dinámica para la elección del Tambor de Oro, en la que son los propios donostiarras los que proponen a los candidatos y también serán ellos los que decidirán quién se lleva el galardón.

Un poco de todo

Desde el 23 de octubre hasta el 5 de noviembre se recibieron en el Ayuntamiento las propuestas de los ciudadanos de San Sebastián. Fueron 396 las personas o entidades que registraron candidatos y, en total, sumaron 101 candidaturas diferentes entre las que se puede encontrar de todo. En la lista figuran personajes tan dispares como Bruce Springsteen, el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el histórico portero de la Real Sociedad Luis Miguel Arconada o la periodista Angels Barceló, cuya elección inicial a comienzos de este año provocó que el galardón quedara finalmente desierto.

Precisamente la situación vivida el pasado mes de enero fue la que hizo que el Ayuntamiento cambiara las normas que regulan la concesión del galardón, restándole el componente turístico que tenía y dotándolo de características más populares.

Entre los candidatos también se encuentran cineastas como Julio Medem, Borja Cobeaga o John Malkovich; la artista Esther Ferrer; escritores como Dolores Redondo o Fernando Savater; la bailarina Alicia Amatriain; el compositor Alberto Iglesias. Algunos abogan incluso por otorgar la distinción a título póstumo a la pedagoga Elbira Zipitria o al cantante Mikel Laboa. En el apartado de deportistas o entidades vinculadas con el deporte aparecen el pelotari retirado Abel Barriola, el club Bera Bera, el campeón de snowboard Lucas Eguibar, la campeona olímpica de aguas bravas Maialen Chourraut o el medallista paralímpico Richard Oribe.