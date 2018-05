Almirall: «Creo que hace falta más diálogo fuera de los ámbitos formales» D.S. Jueves, 31 mayo 2018, 07:25

- Una espina clavada de esta legislatura.

- La falta de diálogo fuera de los ámbitos formales del Ayuntamiento. Sobre todo con temas delicados.

- Una alegría.

- Que no ha habido inundaciones. Me alegro por quienes no lo han tenido que volver a sufrir pero también porque es el resultado del trabajo de la anterior legislatura.

- Una decepción.

- Ver que hay una efervescencia en el movimiento feminista y que la ciudad, que ha sido pionera en temas de igualdad, esté quieta.

- ¿A quién sacaría tarjeta roja?

- A tres. Una para el concejal de Urbanismo, que sigue presentando los expedientes incompletos y solo dan problemas. La segunda, para el portavoz del PNV, Jon Insausti, porque en sus intervenciones en los últimos plenos ha llegado a descalificaciones personales. Y otra al señor Gasco, por no apoyar la moción sobre el Zinemaldia que contaba con unanimidad.