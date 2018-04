Costas dice que el Ayuntamiento no ha mostrado interés por recuperar la pasarela de Monpas La pasarela de Monpas discurriría despegada de los acantilados de Ulia y a una altura media de 18 metros sobre el nivel del mar. Odón Elorza eleva una enmienda a los presupuestos de 5 millones para retomar el proyecto | En una respuesta al diputado socialista, el Ministerio de Medio Ambiente da a entender que se analizaría la opción si Donostia levantara los vetos de 2011 y expresara deseo por la iniciativa AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 25 abril 2018, 06:42

Como sorprendente puede calificarse la respuesta del Gobierno central que el diputado por Gipuzkoa y ex alcalde, Odón Elorza, ha recibido a una pregunta parlamentaria sobre la pasarela de Monpas, un proyecto que él abanderó, que el anterior gobierno municipal de Bildu abortó y que el actual ejecutivo PNV-PSE lo lleva en su programa. El Ejecutivo de Rajoy señala por escrito que tras rechazar Juan Karlos Izagirre el proyecto «no se ha recibido ninguna indicación del Ayuntamiento de San Sebastián» para recuperar el proyecto.

Hay que recordar que el actual gobierno municipal lleva el asunto en su programa (página 87) -«reanudaremos conversaciones para que el Gobierno de España vuelva a financiar este proyecto que contaba con todos los parabienes ambientales», dice literalmente el texto- y que, incluso, los dos grupos que conforman el ejecutivo local (PNV y PSE) aprobaron el verano pasado en el Pleno una moción en la que se instaba al Gobierno a replantearse la posibilidad de incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado una partida para costear el proyecto.

El parlamentario socialista por Gipuzkoa, Odón Elorza, formuló en enero a los responsables gubernamentales varias preguntas sobre la materia para que le fueran contestadas por escrito. El diputado se interesaba por la disposición del Gobierno «para volver a incluir el proyecto 'Nuevo acceso peatonal a la punta de Monpas' entre las partidas de inversión de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y siguientes» y preguntaba si el Ministerio de Medio Ambiente estaba «dispuesto a retomar las conversaciones con el Ayuntamiento de San Sebastián para acordar los términos de la ejecución» del proyecto.

En la exposición de motivos, Elorza señalaba que el Ayuntamiento «está a la espera de que el Ministerio de Medio Ambiente exprese su disposición a retomar la inversión comprometida por el Consejo de Ministros» en su día.

En su respuesta, el Gobierno explica que el contrato de redacción del proyecto y ejecución de la obra de la pasarela fue adjudicado el 19 de marzo de 2011 a la empresa Ferrovial Agromán con un presupuesto de 9.224.024 euros; añade que el contrato se resolvió por «desistimiento» en mayo de 2013 después de que la Junta de Gobierno Local de San Sebastián, entonces en manos de Bildu, «acordase no conceder el certificado de disponibilidad de los terrenos necesarios para llevar a cabo la actuación y no adquirir el compromiso de conservar y mantener las obras una vez terminadas»; y afirma que, «en este sentido, cabe destacar que desde entonces no se ha recibido ninguna indicación del Ayuntamiento en sentido contrario». Es decir, que el Gobierno le responde al diputado socialista que no le consta que la administración municipal donostiarra esté interesada en recuperar el proyecto porque desde el 2011 no ha recibido del consistorio señal alguna que contradiga el indisimulado rechazo recibido por parte de los gestores municipales en la anterior legislatura.

«Actuaciones prioritarias»

En el escrito de respuesta, el Gobierno tampoco muestra un gran entusiasmo por retomar la idea con el argumento de que «la situación presupuestaria actual obliga a priorizar las actuaciones a llevar a cabo» y para el Ministerio de Medio Ambiente «resultan prioritarias las actuaciones destinadas a combatir la erosión, las de marcado carácter medioambiental, las destinadas a proteger personas y bienes y las de adaptación al cambio climático». No obstante, deja al final una puerta abierta al apuntar que «todas las propuestas que se realizan sobre esta materia se analizan para estudiar la posibilidad de incluirlas en la planificación».

El Gobierno central no ha encontrado suficiente interés municipal en el presente mandato como gastarse casi 10 millones de euros en esta actuación cuando le sobran reclamaciones para intervenir en la defensa del litoral en innumerables municipios. Por otro lado, el alcalde, Eneko Goia, ha solido expresar, cuando se le ha preguntado por este asunto, que los representantes del Estado tienen aparcado este asunto, que «solo depende del Gobierno central».

Odón Elorza ha presentado una enmienda de 5 millones de euros al proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018 para retomar el proyecto e iniciarlo este mismo año y rematarlo en 2019. «Habría que volver a redactarlo con la metodología que plantea Fernando Ruiz Lacasa y posteriormente sacar a concurso las obras», explicó el diputado.