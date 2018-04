«Construiríamos desde la propia obra, sin pisar el acantilado»

Mientras el proyecto de la pasarela de Monpas es objeto de un tira y afloja por parte de unas administraciones que no parecen especialmente ilusionadas por impulsarlo, el autor del proyecto, Fernando Ruiz Lacasa, sigue confiando en que algún día la idea se materializará. «Es un proyecto dormido, pero no tan dormido», apunta. El arquitecto trata en la actualidad de transformar el diseño inicial a la «metodología BIM (Building Information Modelling)», lo último en tecnología de la construcción. «Es la industria 4.0. Hoy se escucha algo, pero en diez años será la forma habitual de construir. La edificación se robotiza. Y el proyecto de Monpas, que es una instalación (se puede montar y desmontar) no un edificio, es perfecto para utilizar esta tecnología. Construiríamos la pasarela sin tocar los acantilados, desde la misma obra». Ruiz Lacasa mantiene contactos periódicos con los responsables de Costas, de Ferrovial y de Ineco (organismo que desarrolla esta metodología constructiva en España) para financiar los 100.000 euros que costaría traducir el proyecto de Monpas a BIM, una forma de trabajar que gestiona todo el ciclo de vida de la edificación haciendo uso de herramientas informáticas y proporciona, gracias a la creación de una gran base de datos en la fase de diseño, «una mayor calidad, reducción al mínimo de los errores, agilización de la ejecución» y que contempla incluso la fase de mantenimiento «donde ya se empiezan a utilizar drones». «Si construyésemos la pasarela con metodología BIM lograríamos, además de un fantástico paseo hasta la punta de Monpas, un hito que nos pondría en el mapa de las ciudades que están a la vanguardia en construcción de infraestructuras», concluye el arquitecto convencido de que la pasarela «se materializará algún día».