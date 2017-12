El Congreso urge a Defensa a negociar el traslado de los cuarteles de Loiola EFE Miércoles, 13 diciembre 2017, 10:22

La Comisión de Defensa del Congreso aprobó ayer, con la oposición del PP, una proposición no de ley que insta al Gobierno a negociar urgentemente con el Ayuntamiento de San Sebastián la compraventa del cuartel de Loiola y su traslado a otro suelo del municipio. Con 20 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención, los diputados de esta comisión apoyaron la iniciativa parlamentaria presentada el PSOE, que contó con el voto favorable de Ciudadanos y Unidos-Podemos. El portavoz socialista, Odón Elorza, explicó que con esta iniciativa «no se trata de eliminar la instalación militar, sino de trasladarla a tres kilómetros». El exalcalde donostiarra señaló que además ha desaparecido el terrorismo de ETA, que en su día fue un argumento del Gobierno para no negociar la cesión de esos terrenos. En contra de la proposición no de ley se pronunció el diputado del PP Jaime Miguel Mateu, quien aseguró que el cuartel de Loiola es «indispensable y necesario para la defensa nacional». Tras afirmar que el PP no se niega a seguir dialogando y está abierto a la permuta por otro terreno, negó la infrautilización del acuartelamiento, que ocupa 16 hectáreas y tapona el desarrollo urbanístico del municipio junto al río Urumea. Según el PSOE, la presencia de efectivos militares es escasa desde hace años y los terrenos que ocupan los cuarteles constituyen una zona de especial importancia para la expansión natural de la trama urbana.