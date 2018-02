Dos comparsas nuevas para el Carnaval de San Sebastián El universo de Juego de Tronos cobrará vida con la comparsa de Dance Factory. / ARIZMENDI Dance Factory y Titanes se estrenan este fin de semana en el desfile por la ciudad. «Tenemos muchas ganas», aseguran las responsables de poner en marcha estas compañías nacidas en Gros y Errenteria DANI SORIAZU Jueves, 8 febrero 2018, 15:29

Alegría, ilusión y mucho esfuerzo. Llegar a los carnavales en plena forma es más fácil si se combinan estos ingredientes. Y si no que se lo pregunten a las 26 comparsas que vestirán de música y color las calles donostiarras este fin de semana, y que llevan varios meses de ensayos para que todo salga de sobresaliente. Dos de ellas se estrenan este año «con ganas de darlo todo». Son los grupos de baile Dance Factory de Gros y Titanes de Errenteria. Sus responsables coinciden en ser unas apasionadas del baile y de esta fiesta y no querían que pasase un año más sin formar parte de ella. Dicho y hecho. En cuestión de horas empezarán a hacer vibrar San Sebastián.

Leire Ormaetxea es la encargada de haber dado vida a la comparsa Dance Factory. Esta bailarina ya participaba de pequeña en el carnaval. Después de casi veinte años fuera de Donostia, abrió hace tres la academia de Baile Leire Athor en el barrio de Gros, lo que le motivó a crear un grupo para desfilar en la fiesta. «Tenía la ilusión de retomar este tipo de actividad, y como ya contaba con un buen número de alumnos lancé la propuesta y la gente respondió muy bien», explica. Tanto, que al final se han juntado 90 personas dispuestas a hacer mover el esqueleto de grandes y pequeños.

La temática que han elegido seguro que cuenta con una amplia legión de fans en las calles. Representarán el ambiente medieval y de fantasía de las novelas 'Canción de Hielo y Fuego', que muchos conocerán mejor por su versión televisiva gracias a la serie 'Juego de Tronos'. «Vamos a llevar los diferentes reinos y estilos de la serie a las calles. Disfraces de tribus indígenas, trajes de caballero y dama medieval, guerreros norteños y alguna que otra sorpresa», explica Ormaetxea. Asimismo, asegura que frío no van a pasar, porque además de no parar quietos «vamos a llevar mucha peluca larga y melenón». En cuanto a la música, se podrán escuchar los temas de la serie versionados con otros estilos como el rock. «Y tendremos una pequeña carroza en la que llevaremos uno de los elementos clave de esta serie: el trono de hierro», añade.

Los miembros de Titanes, por su parte, se estrenan con la intención de llevar la alegría del carnaval a otra galaxia. Los disfraces y la música de Star Wars serán los protagonistas de esta comparsa de Errenteria. Sus promotoras, Maialen Santamaría y Ohiane Granado, formaban parte de la compañía Kaos, una de las habituales del carnaval donostiarra hasta que hace dos años se disolvió. «No queremos ocupar su lugar, sino crear algo nuevo donde podamos volver a disfrutar de la alegría de esta fiesta», destaca Maialen, quien asegura que, aunque han encontrado algunas dificultades por el camino, como los trámites para participar y los nervios lógicos, lo tienen todo preparado para triunfar con su desfile.

La comparsa la compondrán 33 bailarines que irán disfrazados de personajes clásicos de la saga como Chewbacca, R2D2, Leia o soldados imperiales. Las coreografías irán acompañadas de las músicas del filme -como la marcha imperial- así como de otros temas diferentes.

En ambas comparsas, la mayor parte de participantes serán mujeres. «Los hombres se siguen resistiendo», apuntan. En cuanto a las edades, van desde los más pequeños -de tres años en el caso de Dance Factory- hasta personas senior. No llevarán carrozas de gran tamaño, «empezamos por algo sencillo y en los próximos años ya iremos creciendo», indican. Aseguran que, aunque van preparados para darlo todo, si que hubieran deseado contar con algo más de tiempo. Y eso que llevan ensayando aproximadamente desde el mes de octubre. Ahora su única preocupación es el tiempo, pero no por el frío o por la lluvia. «Con tal de que no se tenga que cancelar el desfile somos felices».