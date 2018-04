«¿Que el compact disc es frío? A mí algunos me suenan bien cálidos» En una esquina mítica con un vinilo de leyenda. Juan Cruz en San Marcial 50 con un disco de Decca fabricado por Columbia en Donostia. / LUSA CIUDADANOS Juan Cruz Urruñuela. Cuando Parsifal cierre en agosto sonará el 'Ich ruf zu dir' BEGOÑA DEL TESO Jueves, 26 abril 2018, 13:21

Liquida sus existencias. Todas. CDs nuevos y antiguos. Cassettes. Vinilos. Láser Disc. Videos. Liquida a Monteverdi y a Imanol. A su amado Bach y a Jose Ignacio Ansorena. A los Nibelungos y al increíble violinista David Oistrakh. Liquida la última grabación de un no menos asombroso pianista, el rumano Dinu Lipatti. Se cierra Parsifal, tienda de discos, consejería y rebotica musical abierta en 1983. Se cierra no por hastío o decadencia. Ha llegado la hora de descansar. De viajar un poco. Aquel chaval de Amara que en casa oía a Los Paraguayos tiene ya 67 años. Llegó la hora. Hace once meses que no se reciben novedades en Parsifal pero aún quedan tesoros tremendos.

- Me alegro.

- ¿De que me retire?

- Si te retiras feliz, por supuesto. Pero me refería a tu defensa del CD.

- ¿Acaso te extraña?

- No esperaba oírla aquí, en un local de tan clásico abolengo.

- ¿Por?

- Está de moda acusarlo de frío y demasiado aséptico y reivindicar el sonido rasguñado del vinilo.

- Tonterías. ¿Acaso te parece gélido o de laboratorio lo que está sonando ahora en esta tienda?

- Para nada. ¿Qué es?

- Una colección de CDs de jazz comprados hace mucho en un kiosko de la Avenida. Este en concreto contiene grabaciones de 1938: Artie Shaw, Benny Goodman... Se notan los años, se nota que los medios de grabación no eran los de este siglo XXI. Se nota que estaban en estudios mal acondicionados. O en clubes llenos de humo. Lo repito, si quieres: un CD será frío si contiene música sin alma. Si tiene dentro el 'Stabat Mater' de Pergolesi en la versión con Sebastian Henning, un niño soprano que al crecer devino barítono y con René Jacobs, contralto, será una delicia.

- ¿A cuánto las cassettes?

- 600, 1.100, 1.300 y 2.000 pesetas.

- ¿Pesetas?

- Algunas las he reconvertido en euros. Las de Laboa, faltaría más. Otras las mantengo como decoración. Aunque ya sé que algunos empiezan a reivindicarlas también como soporte musical. ¡He visto tantos de esos aquí! ¿Te acuerdas del Láser Disc?

- Estaba llamado a ser el formato que barrería a todos los anteriores.

- Y era carísimo: 12.000 pesetas. Míralo hoy, arrinconado. Y eso que ésta es una grabación casi única de la Tetralogía de Wagner, de la magna producción del Centenario, 1976.

- ¿ Y esa lista que veo sobre el mostrador?

- Ayer se celebró el Día Mundial de las Tiendas de Discos Independientes y yo he garabateado los nombres de los establecimientos que vendían discos en esta ciudad. Un par nos mantenemos. ¿Los apuntas todos?

- Será un placer.

- Inurrieta. Erviti. Arilla. Radio Easo. Galerías Central. Ugarte. Xaribari. Reflex. Sonex. Muxika. Werco. Radio Ortega. Bengoa. Iglesias. Frudisk. Azoka. Hoy, aparte de la FNAC, de Elkar y de Donosti Rock... ya sabes. La música tiene otros canales. Y otras superficies.

- ¿Nostálgico?

- Intento no serlo. Yo he vivido de esto 35 años. Solo constato. Nombres y ausencias.

- ¿Y ese disco de Decca con el que apareces en la foto? Mahler, ¿verdad? Su Sinfonía Nº 1, 'Titán'.

- Sí, pero no lo he elegido por eso. Fíjate en el depósito legal...

- SS 884 1964(P) ¡Está hecho aquí!

- Justamente. En la calle Maestro Guridi. Y saco el disco en la foto por pura reivindicación.

- ¿De nuestra pasada y olvidada gloria como editores de discos?

- Sin más ni menos. En las exposiciones que ha habido y hay sobre la industrialización de nuestra ciudad se habla de las fábricas de jabones, cervezas o chocolates pero nunca se menciona Discos Columbia. Y te diré una cosa: de jabones, cerveza y chocolates había fábricas en muchos sitios pero de discos solo dos en todo el país: La Voz de su Amo en Barcelona y Discos Columbia en San Sebastián. Tengámoslo presente.

- ¿Y esta calle? ¿Cómo ha sido?

- Si pude abrir aquí Parsifal fue porque era una zona casi depauperada, desestructurada. Al lado mismo de la puerta estaba la parada de los autobuses que iban al Antiguo e Igeldo. En frente, una casa en ruinas. Y cerca, una tienda de comestibles regentada por dos mujeres que tendrían cien años cada una. Mírala ahora, uno de los puntos neurálgicos para el encuentro social, el aperitivo y las compras chic. Eso sí, da la impresión de que La Espiga y el Rojo y Negro siempre hayan estado aquí.

- ¿Cómo te convertiste en el melómano que eres y que proclama que antes de echar la llave de esta tienda le gustaría escuchar una vez más el 'Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ', BWV 639 de Bach?

- En casa oíamos a Los Paraguayos pero a los 15 años un amigo consiguió un disco de Elvis y noté que aquello era otra cosa. Íbamos a los conciertos de los Bravos y Los Brincos (cuando el Velódromo no tenía cubierta) El rock sinfónico (Pink Floyd) me llevó a la música clásica. Y sí, soy irremediablemente 'Bachiano'.