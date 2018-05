Las colonias de Vidangoz vuelven al Antiguo Susana Castillo y Nekane Martiarena, en la inauguración. / IÑIGO SÁNCHEZ Una exposición de fotos en Lugaritz rememora los veranos de varias generaciones en el valle del Roncal CRISTINA TURRAU SAN SEBASTIÁN. Viernes, 18 mayo 2018, 08:40

Agradecimiento. Es la palabra que le surge a Susana Castillo al recordar su paso de niña por las colonias de verano de Vidangoz. Las organizó durante 22 años la parroquia de San Sebastián Mártir del Antiguo, ayudada por los propios vecinos, muchos de los cuales trabajaron como voluntarios. «Lo más importante para mí en estos momentos de recuerdo es el reencuentro que ha habido con el pueblo de Vidangoz y comprobar el legado que ha quedado de aquellos años», explica esta antiguotarra. «Es de agradecer lo bien que nos acogieron en el pueblo a todos los chavales que invadíamos sus sitios de juego, su frontón y su poza. Siempre nos respondieron con cariño».

Susana Castillo es miembro de la comisión organizadora del reencuentro que se hizo el año pasado en Vidangoz y de la exposición sobre las colonias que puede verse en la Casa de Cultura de Lugaritz. Son 13 personas las que la forman. La exposición es respuesta al citado encuentro, que se celebró el 24 de junio en Vidangoz. Llegaron 200 vecinos del Antiguo en varios autobuses. Se cocinó una paella gigante y se organizó una exposición de fotos antiguas con objetos de recuerdo de las colonias en el Ayuntamiento del pueblo roncalés.

Xabi Alonso en foto

La exposición de Lugaritz recoge fotografías antiguas de las colonias -en una de ellas puede verse a un joven Xabi Alonso-, y también, de la visita del año pasado a Vidangoz, «que salió perfecta, redonda», asegura Susana castillo.

El decorador Fernando Iriarte, que también estuvo de pequeño en las colonias, les dio la idea de cómo organizar la exposición, sufragada popularmente con la rifa y las donaciones de comercios antiguotarras realizada en el viaje de junio a Vidangoz. Cada uno ha hecho lo que ha podido. Un vecino realizó un gran dibujo en blanco y negro sobre el que se han colocado, en relieve, las fotografías. Susana es la autora de los textos que acompañan la muestra y Jaione Rubio se ha ocupado de su traducción al euskera.

«El motivo de esta exposición es reflejar el vínculo del barrio del Antiguo con el pueblo de Vidangoz. Para ello hemos utilizado fotografías realizadas en Vidangoz durante la época en que la 'Casa Fuertes' (actual 'Casa Azkue') perteneció a la parroquia del Antiguo y que comprende el periodo del verano de 1973 al verano de 1995, con fotografías del encuentro Vidangoz-Antiguo del año pasado», relatan en los textos exposición. «También mostramos una imagen actual del pueblo de Vidangoz, en panorámica diurna y nocturna».

La historia de las colonias de Vidangoz acaba de pasar por momentos tristes, con el reciente fallecimiento del sacerdote don José Luis Moraza, impulsor de las colonias, y de Fermina, la persona que con paciencia se encargaba del mantenimiento de la casa.

«Si se nombra la palabra Vidangoz en un grupo de antiguotarras con edades de haber podido disfrutar de las colonias que nos ofrecía la parroquia del Antiguo, de 1973 a 1995, siempre encontraremos sonrisas cómplices y miradas nostálgicas», se explica en la exposición.

«Lo que no podíamos imaginar es la gran repercusión que tuvo en nuestro barrio el encuentro del año pasado en el pueblo de Vidangoz. El día 24 de junio de 2017, el día más mágico del año, se juntaron todos los elementos para lograr un día irrepetible donde nos reunimos, por un lado, la mayoría de vecinos y vecinas del pueblo de Vidangoz y, por otro, antiguotarras de diferentes edades e ideologías, compartiendo mesa y anécdotas».

Hay una cosa clara entre los participantes de aquel encuentro. «Los recuerdos de las colonias de Vidangoz quedaron en todos nosotros grabados a fuego, ya que se produjeron en una edad en la que las experiencias marcan para toda la vida».

Vidangoz siempre queda en el recuerdo. «La idealización del pueblo de Vidangoz es una realidad en la mente de los antiguotarras que disfrutamos de las colonias. Pero desde esa 'realidad' no tuvimos en cuenta el impacto que supuso para un pueblo tan pequeño la llegada de cuatro tandas de colonias de 40 niños y niñas durante el verano (dos en castellano, una en euskera y una bilingüe). En aquella época, en Vidangoz había unos 15 niños y niñas, que no pudieron y no pueden ver como natural que sus sitios de juego fueran invadidos por los que llegábamos del mar. Ahora puede ser el momento de reflexionar sobre el impacto producido en un pequeño pueblo del valle del Roncal, llamado Vidangoz, que tanto nos dio y al que tan poco le hemos dado».

Llegan las propuestas. «Queremos que la magia que nos acompañaba nos guíe ahora en esta exposición». Y llegarán más celebraciones.