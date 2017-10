Los ciudadanos podrán conocer la ordenanza de pisos turísticos este lunes El concejal de Urbanismo, Enrique Ramos, explicará en el Salón de Plenos los pormenores del proyecto en una sesión en la que se admitirán preguntas D. S. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 6 octubre 2017, 06:48

El próximo lunes se informará a la ciudadanía sobre el proyecto de ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico. La sesión, abierta a todo el público, dará comienzo a las 19:00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con acceso desde su entrada por Alderdi Eder. El concejal de Urbanismo Sostenible, Vivienda y Proyectos de Ciudad, Enrique Ramos, será quien se encargue de presentar y explicar el contenido de esta nueva ordenanza. Tras la presentación se abrirá un turno de preguntas.

La nueva ordenanza que regulará los pisos turísticos, y que todavía tiene pendiente su discusión y aprobación en Pleno, fue presentada el pasado 31 de agosto y en ella se distinguen tres zonas para regular este tipo de apartamentos vacacionales, aplicando requerimientos ajustados a su realidad. Así, se prevé declarar como zona 'saturada' el área de La Parte Vieja y el Puerto, o lo que es lo mismo, zona donde ya no se puede instalar ningún apartamento de uso turístico. Los que ya están instalados y cumplen con la actual norma podrán continuar con su actividad pero los que no se ajustan al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) serán clausurados según vayan siendo localizados y ya no podrán solicitar una nueva licencia.

También se contempla una segunda zona de alta demanda (Ensanche Oriental, Centro, Gros, parte de Amara, Egia y Antiguo) en la que se podrían abrir pisos turísticos y una zona C (resto de la ciudad) de condiciones más flexibles para estos alojamientos. Las multas más graves por no cumplir la ordenanza podrían alcanzar los 50.000 euros.