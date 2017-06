Castigar a los propietarios, no a las webs de internet

El Ayuntamiento de Barcelona cerrará esta semana el expediente sancionador de 600.000 euros a Airbnb, que la plataforma podrá recurrir, y le impondrá otra multa de la misma cantidad -la máxima que prevé la ley- si sigue publicitando apartamentos turísticos ilegales. El consistorio donostiarra, en cambio, no contempla por ahora actuar contra las webs que ofertan estos alojamientos vacacionales: su objetivo son los propietarios de las viviendas.

Por su parte, la organización Facua-Consumidores en Acción acusa a Airbnb de «no verificar la titularidad de los pisos que ofrece y permitir el fraude», tras las denuncias en Barcelona de al menos tres casos en los que la misma persona realquilaba pisos sin el conocimiento de sus dueños. En un comunicado, Facua aseguró ayer que ha comprobado que para abrir un perfil falso y subir un anuncio de una vivienda cualquiera solo hace falta una conexión a internet.

«Airbnb no comprueba ni la identidad de la persona tras el perfil ni, por supuesto, si la vivienda que ofrece el 'anfitrión', según la terminología de la propia web, es de su propiedad o si existe un consentimiento por parte de los propietarios para que la ofrezca o, ni siquiera, si la vivienda se ajusta a las características reflejadas en el anuncio», explicó Facua, que considera «inadmisible» que la plataforma no realice una mínima comprobación de la identidad de las personas que se abren un perfil en Airbnb y ni tampoco verifique que los 'anfitriones' dispongan de legitimidad para alquilar a terceros las viviendas que se anuncian en la web. Por esta razón, solicita la apertura de sendos expedientes sancionadores a la empresa por parte de las autoridades de Consumo y Vivienda. En Donostia no se ha detectado por el momento ningún caso de este tipo.