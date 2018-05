El campeonato de Euskadi femenino, este fin de semana Martes, 29 mayo 2018, 07:24

Hace pocas semanas, Imanol y Iosu estrenaron la temporada en Cantabria en el primer campeonato puntuable para el ranking nacional. Terminaron en tercera posición, por detrás de las duplas formadas por Escalona-Tovar (Venezuela) y Celis-Gómez (Valladolid-Madrid). «Allí estrenamos la temporada de playa y no nos fue nada mal. Este año hemos empezado a entrenar desde bien pronto. Aprovechamos varios días de sol de abril para comenzar a prepararnos junto a varios compañeros y compañeras del club Fortuna. Junto a nosotros, también participaron en categoría femenina Marta Soriazu y Amaia Balerdi. Quedaron en un meritorio quinto lugar. Por desgracia, en el Bera Bera todavía no tenemos un equipo femenino de vóley en pista y en el caso de Marta y Amaia no les ha quedado otra que federarse con nosotros y entrenar durante la temporada de playa».

El mes de junio, que se encuentra a la vuelta de la esquina, la playa de La Zurriola acogerá multitud de campeonatos de vóley playa, el primero de ellos, el campeonato de Euskadi femenino que tendrá lugar este próximo fin de semana. «El campeonato de Euskadi sénior femenino empieza este fin de semana. Dentro de dos, el campeonato masculino sub-21 y sub-19 y la penúltima semana de junio es el Campeonato de Euskadi masculino. Para terminar, el 30 organizamos uno de los tres torneos del Bera Bera, el Open Gipuzkoa. Será un torneo con muchísimo nivel».