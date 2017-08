El Ayuntamiento donostiarra investiga la autoría de falsos avisos en las bicis El Ayuntamiento donostiarra denuncia el fraude y niega ser la autora de los folletos difundidos en varios barrios AINGERU MUNGUÍA Miércoles, 2 agosto 2017, 13:03

El Departamento de Movilidad del Ayuntamiento donostiarra ha desmentido estar detrás de una campaña que insta a los ciclistas a comprar un "candado oficial" para asegura su vehículo en la vía pública bajo riesgo de ser retirado por el Ayuntamiento al amparo de una nueva norma que habría entrado en vigor en julio.

La concejala de Movilidad, Pilar Arana, pidió esta mañana a la ciudadanía que "haga caso omiso a los folletos", que se han colocado en bicicletas aparcadas en Amara, Egia, Antiguo y el Centro, y ha desmentido que exista "un candado oficial". El texto del folleto fraudulento, que incorpora el logotipo de Dbizi y la nueva imagen corporativa del Ayuntamiento, dice que si el ciclista no dispone de este candado puede adquirirlo en el Ayuntamiento al precio de 3,95 euros.

Arana denunció el fraude y puso los hechos en conocimniento de la Guardia Municipal. "El folleto está plagado de errores, el logo del Ayuntamiento está manipulado y el logo de Dbizi ha sido utilizado de manera irregular. Y por si fuera poco los certificados a los que se alude no corresponden con certificados exigibles en la materia", aseguró la concejala. Arana ha señalado que "no va a entrar ninguna ordenanza municipal nueva en vigor. Además, el nombre de la ordenanza no es el que se afirma, sino Ordenanza de Circulación de Peatones y Vehículos".

El departamento de Movilidad y Transporte ha puesto el suceso en conocimiento de la Guardia Municipal, que abrirá una investigación para tratar de aclarar lo sucedido, así como del Servicio de Información a la Ciudadanía Udalinfo.

El folleto falso dice lo siguiente:

"Estimado usuario: te informamos que a partir del 15/07/2017 entra en vigor la nueva ordenanza de tráfico. Según la cual, la Policía Municipal retirará todas las bicicletas que no dispongan de un candado homologado de resistencia 3 y con alguna de las siguientes certificaciones: SSL, ART, SSf, VDS o FG". "Desde el Ayuntamiento de San Sebastián le recordamos que si todavía no dispone de dicho candado puede adquirirlo en CUALQUIER OFICINA DEL AYUNTAMIENTO (hasta el 29/07/2017 por el valor de 3,95 euros)".